"Dziesięć minut" Dudy z Trumpem. "Oczekiwania były duże, ale stawka jest podniesiona bardzo wysoko"

- Donald Trump o godzinie 19 miał opuścić Biały Dom, aby o godzinie 19.20 dotrzeć na konferencję Conservative Political Action Conference (największą imprezę polityczną amerykańskiej prawicy - red.) - relacjonował w sobotę wieczorem korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcin Wrona. - Patrzę w moją skrzynkę mailową i nie mam informacji z Białego Domu, aby Donald Trump Biały Dom opuścił. To znaczy, że wszystko nam się opóźnia - mówił Wrona. Jak wcześniej przekazywał reporter, spotkanie prezydentów mogło trwać godzinę.

Prezydent Andrzej Duda przybył do Waszyngtonu. "Jest już tutaj na miejscu". Relacja Marcina Wrony

Przygotowywane od dłuższego czasu i utrzymywane w tajemnicy

Spotkanie Dudy z Trumpem, jak podała wcześniej Polska Agencja Prasowa, powołując się na rozmówców w PiS-ie , było przygotowywane od dłuższego czasu i utrzymywane w tajemnicy. Wraz z polskim prezydentem, do USA udali się szef jego gabinetu Marcin Mastalerek, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski i jego zastępca Nikodem Rachoń.

Trump - według relacji korespondenta "Faktów" TVN miał opuścił Biały Dom o godzinie 19, ale zrobił to niemal godzinę później, o czym o godzinie 20.01 poinformował w relacji na żywo portal amerykańskiej stacji CNN. "Donald Trump właśnie opuścił Biały Dom i udał się na konferencję Conservative Political Action Conference na przedmieściach Waszyngtonu. Wychodząc, krótko rozmawiał z reporterami, mówiąc im, że odpowie na ich pytania w swoim przemówieniu na scenie" - relacjonowała telewizja.

Agencja Reutera odnotowała, że podczas "krótkiego spotkania" Duda powiedział Trumpowi, że "konieczne jest wzmocnienie obecności USA w Polsce i Europie Środkowej". Sam Duda, odnosząc się do krótkiego czasu rozmowy, stwierdził, że "żadne spotkanie z prezydentem Trumpem nie jest wystarczająco długie".

"To jednak jest coś"

Dodała, że "oczekiwania były duże, ale stawka jest podniesiona bardzo wysoko, że można powiedzieć: dobrze, przyjmijmy to, że te pięć minut się jednak znalazło i że Trump znalazł pięć minut na to, aby potwierdzić fakt najprawdopodobniej pozostania wojsk amerykańskich w Polsce".

Podkreśliła również, że "te wywalczone pięć (Bryc w rozmowie poprawiła, że było to 10 minut - red.) prezydenta Dudy "to jednak jest coś". - Ważne jest, by trzymać rękę na pulsie - dodała Agnieszka Bryc.