Ogromna większość mieszkańców Grenlandii nie chce przyłączenia do Stanów Zjednoczonych, wynika z nowego sondażu. Donald Trump sugerował wielokrotnie chęć przejęcia kontroli nad wyspą i twierdził, że chcą tego też Grenlandczycy.

We wtorek ukazał się nowy sondaż pracowni Verian dla duńskiej gazety "Berlingske" i grenlandzkiej "Sermitsiaq". Zapytano w nim mieszkańców Grenlandii o stosunek do ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa, według których terytorium to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa USA i jego kraj powinien przejąć kontrolę nad wyspą.