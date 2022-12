Projekt amerykańskiego budżetu na obronność przyjęty. Jest rekordowo wysoki

Izba Reprezentantów przyjęła kompromisową wersję ustawy o budżecie obronnym (National Defense Authorization Act), która co roku określa ramy dla finansowej polityki Pentagonu. Ustawę przyjęto stosunkiem głosów 350 do 80. To znacznie więcej niż wymagana większość 2/3, potrzebna do tego, by przesłać projekt pod obrady Senatu.