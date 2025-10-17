- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w piątek w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
- Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone potrzebują pocisków Tomahawk na własne potrzeby i nie mogą uszczuplić ich zapasów.
- Trump poinformował też, że do spotkania z rosyjskim przywódcą dojdzie w ciągu dwóch tygodni.
To będzie trzecia wizyta ukraińskiego prezydenta w Białym Domu podczas prezydentury Trumpa. Poprzedziły ją dwie weekendowe rozmowy telefoniczne między przywódcami, podczas których omawiali między innymi potencjalną sprzedaż Ukrainie Tomahawków.
Zełenski po raz pierwszy za kadencji Trumpa będzie nocował w Blair House, na którym już zawisła ukraińska flaga. W mieszczącej się niedaleko Białego Domu rezydencji tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.
Zełenski w Waszyngtonie - plan spotkań
"Na jutro zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Trumpem i liczymy, że impuls tłumienia terroru i wojny, który zadziałał na Bliskim Wschodzie, pomoże zakończyć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie" - napisał Zełenski w serwisie Telegram.
Jak ocenił, Moskwa "spieszy się ze wznowieniem dialogu, gdy tylko słyszy o pociskach Tomahawk".
Prezydent Ukrainy poinformował, że w USA spotka się też z przedstawicielami firm zbrojeniowych oraz energetycznych.
