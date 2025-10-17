"Pokój zależy od nas wszystkich" Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w piątek w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone potrzebują pocisków Tomahawk na własne potrzeby i nie mogą uszczuplić ich zapasów.

Trump poinformował też, że do spotkania z rosyjskim przywódcą dojdzie w ciągu dwóch tygodni

To będzie trzecia wizyta ukraińskiego prezydenta w Białym Domu podczas prezydentury Trumpa. Poprzedziły ją dwie weekendowe rozmowy telefoniczne między przywódcami, podczas których omawiali między innymi potencjalną sprzedaż Ukrainie Tomahawków.

Already in Washington.



Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025 Rozwiń

Zełenski po raz pierwszy za kadencji Trumpa będzie nocował w Blair House, na którym już zawisła ukraińska flaga. W mieszczącej się niedaleko Białego Domu rezydencji tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

Wołodymyr Zełenski Źródło: X/ZelenskyyUa

Zełenski w Waszyngtonie - plan spotkań

"Na jutro zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Trumpem i liczymy, że impuls tłumienia terroru i wojny, który zadziałał na Bliskim Wschodzie, pomoże zakończyć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie" - napisał Zełenski w serwisie Telegram.

Jak ocenił, Moskwa "spieszy się ze wznowieniem dialogu, gdy tylko słyszy o pociskach Tomahawk".

Prezydent Ukrainy poinformował, że w USA spotka się też z przedstawicielami firm zbrojeniowych oraz energetycznych.

