Pożar strawił znany ośrodek wypoczynkowy w Wielkim Kanionie

Wielki Kanion Kolorado Źródło: Archiwum Reutera

Jak podały media, ogień objął również centrum dla odwiedzających, stację benzynową, oczyszczalnię ścieków, budynek administracyjny oraz część mieszkań przeznaczonych dla pracowników.

Dyrektor parku, Ed Keable, poinformował o zdarzeniu w niedzielę, podkreślając, że żywioł rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Według agencji Associated Press, w na północnych krańcach parku szaleją dwa pożary – White Sage Fire oraz Bravo Dragon Fire. To właśnie ten drugi objął ośrodek wypoczynkowy i sąsiednie budynki. Strażacy wyjaśnili, że początkowo pożar był traktowany jako kontrolowany, jednak ze względu na jego gwałtowny rozwój konieczne było przejście do aktywnego gaszenia.

Jak podała stacja NBC News, pożar White Sage w niedzielę podwoił swój zasięg – z około 8 tys. hektarów do ponad 16 tys. Na razie brak informacji o ewentualnych ofiarach wśród ludzi.

Jedna z ciekawszych atrakcji

Park Narodowy Wielkiego Kanionu w Arizonie odwiedzają co roku miliony turystów, z których większość kieruje się w bardziej popularne południowe rejony. Północna część parku jest otwarta sezonowo i została ewakuowana w czwartek z powodu zagrożenia pożarowego.

Wielki Kanion Źródło: romeovip_md/Shutterstock

Władze parku ostrzegły, że pożar w zakładzie uzdatniania wody doprowadził do uwolnienia chloru, co zmusiło strażaków oraz turystów do ewakuacji z wewnętrznego kanionu. Chlor, jako gaz cięższy od powietrza, może szybko osadzać się w niższych partiach terenu, takich jak dno kanionu, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Grand Canyon Lodge powstał w latach 1927–1928 zgodnie z projektem Gilberta Stanleya Underwooda. Był przykładem „rustykalnej architektury parkowej” wydobywającej naturalne piękno otoczenia. W 1982 roku obiekt wpisano do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych, a w 1987 roku uzyskał status Narodowego Pomnika Historycznego jako jedyny zachowany kompleks hotelowy z epoki zachowany w parkach narodowych USA.