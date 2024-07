Policja informuje o napadzie, do którego doszło w Rancho Santa Margarita na początku tego miesiąca, a sprawę w ostatnich dniach nagłośniły lokalne media. Ofiara napaści zgłosiła, że przed podjazdem do jego domu zaparkował samochód. Za kierownicą siedział mężczyzna, a ze strony pasażera wysiadła kobieta. Według relacji stróżów prawa podeszła do poszkodowanego i - próbując go przytulić - siłą zdjęła mu z szyi złoty łańcuszek. Kiedy powiadomieni funkcjonariusze przybyli na miejsce, podejrzanych już nie było - podała policja z Rancho Santa Margarita w komunikacie w mediach społecznościowych.