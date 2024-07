Prezydent USA Joe Biden przemówił do narodu, ocenił, że USA są "w punkcie zwrotnym". Biden zapowiedział, że planuje spędzić następne sześć miesięcy na wykonywaniu swojej pracy, koncentrując się na obniżeniu kosztów życia rodzin, rozwoju gospodarki, obronie wolności osobistych i praw obywatelskich, od prawa do głosowania po prawo wyboru.

Przemawiając w Gabinecie Owalnym, prezydent USA Joe Biden powiedział, że nic nie może przeszkodzić w obronie demokracji. - Zdecydowałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie pochodni nowemu pokoleniu. To najlepszy sposób na zjednoczenie naszego narodu - mówił prezydent USA.

Biden: Ameryka jest w punkcie zwrotnym

Zwrócił uwagę, że obrona demokracji, jest stawką, która jest ważniejsza niż jakikolwiek tytuł, i choć czerpie siły z pracy na rzecz narodu, "w świętym zadaniu udoskonalenia kraju nie chodzi o jego samego". - To chodzi o was. Wasze rodziny. Waszą przyszłości. Chodzi o "My, ludzie" - zacytował słowa rozpoczynające preambułę Konstytucji USA.