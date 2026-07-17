Świat Operator promptera Trumpa skierowany na przymusowy urlop. Obstawiał zakłady na temat wystąpień prezydenta Oprac. Adam Styczek |

Operator promptera Trumpa miał wykorzystać wiedzę o treści przemówień do wygrania ponad 100 tysięcy. Rzeczniczka Białego Domu komentuje Źródło zdj. gł.: WIN MCNAMEE/PAP/EPA

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Wieloletni operator promptera miał obstawić zakłady dotyczące kilkunastu przemówień prezydenta USA Donalda Trumpa na giełdzie predykcyjnej Kalshi - ustalili federalni śledczy z Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC). Informacje te przekazały telewizji ABC News źródła zaznajomione ze sprawą.

Gabriel Perez, który obsługuje prompter Trumpa od 2016 roku, prowadzi rozmowy z federalnymi regulatorami w sprawie ugody dotyczącej zarzutów o wykorzystanie poufnej wiedzy na temat treści przemówień prezydenta, aby wygrać ponad 100 tysięcy dolarów - przekazały źródła.

Prezydent USA Donald Trump w trakcie przemówienia na wspólnym posiedzeniu Kongresu USA Źródło zdjęcia: WIN MCNAMEE/PAP/EPA

Według nich, giełda Kalshi powiadomiła CFTC o podejrzanej aktywności na jednym ze swoich rynków, na którym użytkownicy mogą obstawiać, czy konkretne słowa, zwroty lub tematy zostaną wypowiedziane podczas publicznego przemówienia.

Operator promptera zawieszony

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała dziennikarzom w czwartek, że Perez został skierowany na bezpłatny urlop administracyjny. - Wiem o tych doniesieniach. Prezydent również. Rozmawiałam z nim na ten temat. Uważa, że to bardzo niefortunne i - szczerze mówiąc - haniebne - powiedziała. Dodała, że operator został zawieszony i skierowany na bezpłatny urlop.

Leavitt powiedziała, że nie ma informacji o żadnych innych pracownikach Białego Domu, którzy dokonywaliby takich transakcji. Zasady Kalshi zabraniają użytkownikom zawierania zakładów na podstawie informacji uzyskanych w ramach wykonywanej przez nich pracy.