Operator promptera Trumpa skierowany na przymusowy urlop. Obstawiał zakłady na temat wystąpień prezydenta
Wieloletni operator promptera miał obstawić zakłady dotyczące kilkunastu przemówień prezydenta USA Donalda Trumpa na giełdzie predykcyjnej Kalshi - ustalili federalni śledczy z Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC). Informacje te przekazały telewizji ABC News źródła zaznajomione ze sprawą.
Gabriel Perez, który obsługuje prompter Trumpa od 2016 roku, prowadzi rozmowy z federalnymi regulatorami w sprawie ugody dotyczącej zarzutów o wykorzystanie poufnej wiedzy na temat treści przemówień prezydenta, aby wygrać ponad 100 tysięcy dolarów - przekazały źródła.
Według nich, giełda Kalshi powiadomiła CFTC o podejrzanej aktywności na jednym ze swoich rynków, na którym użytkownicy mogą obstawiać, czy konkretne słowa, zwroty lub tematy zostaną wypowiedziane podczas publicznego przemówienia.
Operator promptera zawieszony
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała dziennikarzom w czwartek, że Perez został skierowany na bezpłatny urlop administracyjny. - Wiem o tych doniesieniach. Prezydent również. Rozmawiałam z nim na ten temat. Uważa, że to bardzo niefortunne i - szczerze mówiąc - haniebne - powiedziała. Dodała, że operator został zawieszony i skierowany na bezpłatny urlop.
Leavitt powiedziała, że nie ma informacji o żadnych innych pracownikach Białego Domu, którzy dokonywaliby takich transakcji. Zasady Kalshi zabraniają użytkownikom zawierania zakładów na podstawie informacji uzyskanych w ramach wykonywanej przez nich pracy.