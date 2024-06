Imigranci przebywający w Stanach Zjednoczonych od lat nielegalnie, ale pozostający z związku małżeńskim z obywatelami USA, zostaną objęci ochroną prawną. Otrzymają także zezwolenia na pracę w kraju. Szczegóły rządowego programu w tej sprawie zostaną ogłoszone we wtorek – podaje "The New York Times", powołując się na informacje przekazane przez administrację Joe Bidena.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosi we wtorek szczegóły programu zapewniającego ochronę setkom tysięcy imigrantów, którzy od lat przebywają w USA nielegalnie, ale pozostają w związku małżeńskim z obywatelem tego kraju - podał "The New York Times". Według dziennika może chodzić o nawet 500 tysięcy osób, "chociaż dokładna skala programu pozostaje niejasna".

Informacje mieli przekazać dziennikowi anonimowo pracownicy administracji Joe Bidena. Zgodnie z ich relacją ochrona prawna ma polegać na zabezpieczeniu imigrantów przed deportacjami, przyznaniu im czasowego pozwolenia na pracę oraz zapewnieniu możliwości uzyskania obywatelstwa. To ostatnie już obecnie umożliwia ślub z obywatelem USA. Problem jednak mają osoby, które - choć mają małżonka z obywatelstwem amerykańskim - granicę ze Stanami Zjednoczonymi przekroczyły wcześniej nielegalnie. By starać się o zmianę statusu muszą najpierw powrócić do kraju pochodzenia i uzyskać tzw. zieloną kartę. Dopiero z nią mogą ubiegać się obywatelstwo amerykańskie. Konieczność powrotu do swojego kraju dla wielu oznacza wielomiesięczną rozłąkę z założoną w USA rodziną. Nowe regulacje miałyby przeciwdziałać takim sytuacjom i pozwolić na pozostanie w USA do czasu uzyskania statusu prawnego – wskazuje "The New York Times".

USA. Migracja jednym z głównych tematów kampanii wyborczej

BBC precyzuje, że osoby, które zakwalifikują się do udziału w nowym programie, będą miały trzy lata na dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem obywatelstwa. By zostać objęte nowymi przepisami będą musiały wykazać, że mieszkają w USA od co najmniej 10 lat i wzięły ślub z obywatelem USA przed 17 czerwca tego roku.

Jak zauważa BBC, jeśli program zostanie ogłoszony we wtorek, nastąpi to po zaledwie dwóch tygodniach od wydania przez Joe Bidena rozporządzenia tymczasowo zawieszającego możliwość ubiegania się o azyl przez migrantów nielegalnie przekraczających południową granicę USA. Rozporządzenie ma ułatwić deportację nowych osób wchodzących na teren Stanów Zjednoczonych poza punktami granicznymi i tym samym zniechęcić kolejne do podejmowania podobnych kroków. Zdaniem Bidena krok ten był konieczny, by zabezpieczyć granice USA. Ogłaszając swoją decyzję prezydent apelował do tych, którzy uważają to rozwiązanie za zbyt rygorystyczne, by byli cierpliwi. - W nadchodzących tygodniach będę mówił o tym, jak możemy uczynić nasz system imigracyjny bardziej uczciwym i sprawiedliwym - zapowiedział wówczas.

Temat migracji pozostaje jednym z najbardziej zapalnych punktów w trwającej kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami prezydenckimi.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: The New York Times, BBC, PAP