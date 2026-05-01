Napad na bank. Dwie osoby nie żyją

Napad na bank w stanie Kentucky

Mężczyzna w szarej bluzie z kapturem, rękawiczkach i masce napadł na oddział U.S. Banku w Berea w stanie Kentucky we wschodniej części USA. Zginęło dwoje pracowników banku.

- Mamy pewne poszlaki i robimy, co w naszej mocy, by postawić tego bandytę przed sądem - powiedział rzecznik policji stanu Kentucky Scottie Pennington.

Policja opublikowała zdjęcie podejrzewanego o napad na bank Źródło: Kentucky State Police

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób sprawca zbiegł z miejsca przestępstwa: samochodem czy pieszo. Pennington odmówił odpowiedzi na pytanie, czy napastnikowi udało się coś ukraść.

Szkoły w okolicy zostały czasowo zamknięte, a uczniom zakazano korzystania z transportu publicznego. Policja opublikowała zdjęcie sprawcy na platformach społecznościowych i zaapelowała o pomoc w jego namierzeniu.

