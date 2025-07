Kilka godzin uprzedzenia, potem deportacja do państw trzecich. Tak ma działać ICE  

Abrego Garcia został bezprawnie deportowany z USA do Salwadoru Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Urząd ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł (ICE) zamierza kontynuować wysyłanie nielegalnie przebywających w USA migrantów do tzw. "państw trzecich".

Zdaniem wielu praktyka ta może stanowić dla deportowanych zagrożenie, narażać ich m.in. na ryzyko represji czy innych trudności związanych z wysłaniem do obcego państwa.

Z ujawnionej przez Reuters notatki służbowej Todda Lyonsa wynika, że o deportacji do państwa innego niż kraj pochodzenia migranci mogą dowiadywać się z wyprzedzeniem zaledwie kilku godzin.

Kiedy takie sytuacje będą akceptowane przez ICE? I gdzie mogą trafiać migranci?

W ramach procesu, jaki w związku z sprawą Kilmara Abrego Garcii wytoczono administracji Donalda Trumpa przed sądem w Maryland ujawniona została treść niedawnej notatki służbowej Todda Lyonsa. Pełniący obowiązki szefa ICE w datowanym na 9 lipca dokumencie stwierdził, że agenci mogą kontynuować deportacje migrantów do państw innych niż te, z których pochodzą. Treść notatki zacytowała później agencja Reuters.

Zgodnie z jej relacją, Lyons napisał też, że choć co do zasady migrantów powinno się informować o planach relokacji z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w wybranych sytuacjach można zrobić to po zaledwie 6 godzinach od przekazania im decyzji. O jakich przypadkach mowa?

Notatka ujawnia szczegóły działania ICE

Jak wskazuje Reuters, chodzi o bliżej niesprecyzowane "nagłe okoliczności". Przed deportacją agenci muszą jednak zapewnić objętym nią osobom możliwość porozmawiania z prawnikiem. Po spełnieniu tego warunku ICE może odesłać migrantów do dowolnego państwa, którego władze zgodzą się ich przyjąć i zobowiążą się do ich nieprześladowania.

W ostatnim czasie administracja Donalda Trumpa postanowiła wysłać do Południowego Sudanu imigrantów z Kuby, Laosu, Mjanmy, Sudanu i Wietnamu. Sam prezydent USA zaczął też w tym tygodniu wywierać naciski na przedstawicieli Liberii, Senegalu, Gwinei Bissau, Mauretanii i Gabonu, usiłując skłonić tamtejsze rządy do przyjmowania migrantów, którzy nielegalnie przebywają w USA.

Zatwierdzona niedawno ustawa budżetowa przewiduje dalszy, dynamiczny rozwój ICE. Budżet Urzędu ma zostać zwiększony ponad trzykrotnie. Wzrosnąć mają m.in. nakłady na ośrodki internowania imigrantów. Planowane jest też zatrudnienie w ramach struktur ICE aż 10 tysięcy nowych pracowników. Zmiany mają sprawić, że ICE stanie się agencją większą niż razem wzięte siły FBI, Agencji do Walki z Narkotykami (DEA) i Federalnego Biuro Więziennictwa (BOP).

OGLĄDAJ: Ucieczka z Chin do USA