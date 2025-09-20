Katastrofa śmigłowca elitarnej jednostki. Nie żyje czterech żołnierzy

Katastrofa lotnicza w Waszyngtonie. Nagranie z stycznia 2025 roku Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Żołnierze należeli do 160. Pułku Lotnictwa Operacji Specjalnych. Śmigłowiec wykonywał rutynowy lot szkoleniowy na zachód od bazy wojskowej Lewis-McChord. Rozbił się około godziny 21:00 czasu lokalnego w środę - poinformowało w piątek Dowództwo Operacji Specjalnych Armii USA.

Misją pułku jest organizowanie operacji specjalnych na całym świecie. "Znani jako Nocni Łowcy, żołnierze są doskonale wyszkoleni i gotowi do wykonywania najtrudniejszych misji w każdych warunkach, w dowolnym miejscu na świecie, w dzień i w nocy, z niezrównaną precyzją" - przekazało Dowództwo Operacji Specjalnych Armii USA.

Śmigłowiec Black Hawk. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: US Navy

Kolejna katastrofa elitarnej jednostki

To druga śmiertelna katastrofa tej elitarnej jednostki w ostatnich latach. Pięciu żołnierzy sił specjalnych lotnictwa wojskowego zginęło w 2023 roku, gdy śmigłowiec rozbił się we wschodniej części Morza Śródziemnego podczas rutynowej misji tankowania w powietrzu w ramach szkolenia wojskowego.

W marcu 2024 roku dwóch żołnierzy z jednostki SOAR z bazy Joint Base Lewis-McChord trafiło do szpitala, gdy ich śmigłowiec Apache rozbił się na terenie bazy podczas rutynowych ćwiczeń.

