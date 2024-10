Kamala Harris w CNN: tak, uważam że Trump jest faszystą

Uważam że Trump jest faszystą - powiedziała w środę kandydatka demokratów na prezydenta USA Kamala Harris w czasie zorganizowanego przez CNN spotkania z niezdecydowanymi wyborcami w Pensylwanii. Powołała się przy tym na opinię byłych współpracowników byłego prezydenta.

Wiceprezydentka USA Kamala Harris podczas zorganizowanego przez CNN spotkania z niezdecydowanymi wyborcami w Pensylwanii odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy podobnie jak byli podwładni Donalda Trumpa generałowie John Kelly i Mark Milley, uważa byłego prezydenta za faszystę.

- Tak, uważam tak. Uważam też, że ludziom, którzy go znają najlepiej w tym temacie, powinno się zaufać. Spójrzmy na ich kariery. To są ludzie, z wyjątkiem tylko Mike'a Pence'a, którzy nie byli politykami. To są profesjonaliści, którzy służyli w najwyższych rolach w bezpieczeństwie narodowym - powiedziała Harris.

Jak dodała, obawy dotyczące drugiej kadencji Trumpa były powodem, dla którego poparło ją 400 byłych przedstawicieli republikańskiej administracji.

- Mają uzasadnione obawy, oparte na słowach i czynach Donalda Trumpa, że nie będzie przestrzegał przysięgi wspierania i obrony konstytucji Stanów Zjednoczonych. On sam powiedział, że unieważni Konstytucję Stanów Zjednoczonych i chce zdobyć wasz głos, aby ponownie stanąć za pieczęcią prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nikt, kto stoi za pieczęcią Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, nie powinien mówić, że chce unieważnić konstytucję - podkreśliła.

Kamala Harris podczas spotkania z wyborcami w Pensylwanii (21.10.2024) PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Harris: moja prezydentura nie będzie kontynuacją prezydentury Bidena

Podczas środowego występu w hrabstwie Delaware na przedmieściach Filadelfii Harris odpowiadała na pytania niezdecydowanych wyborców, dotyczące m.in. jej planów na obniżenie kosztów życia, imigracji, czy wojny w Strefie Gazy.

Harris stwierdziła, że jej prezydentura nie będzie kontynuacją prezydentury Joe Bidena, obiecała dążyć do większego zabezpieczenia granicy, sugerując też, że poprze budowę muru na granicy z Meksykiem.

Odpowiadając na pytanie o to, co zamierza zrobić, by powstrzymać śmierć Palestyńczyków, zwróciła uwagę na to, że śmierć szefa Hamasu Jahji Sinwara daje szansę na zawieszenie broni i rozwiązanie konfliktu wraz z powstaniem państwa palestyńskiego.

Opowiedziała się też za zreformowaniem Sądu Najwyższego, twierdząc że decyzje sądu, takie jak ta znosząca prawo do aborcji, podważyły zaufanie obywateli do niego.

Trump odmawia udziału w wywiadach

Udział Harris w townhallu był efektem odmowy propozycji udziału przez Donalda Trumpa w kolejnej debacie kandydatów. Po odrzuceniu propozycji debaty zarówno CNN, jak i prawicowej Fox News, Trump odrzucił także zaproszenie na występ w podobnym townhallu w Pensylwanii.

Trump odpowiedział w środę na słowa swojego byłego kluczowego doradcy gen. Johna Kelly'ego, że "spełnia on definicję faszysty" na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Były prezydent USA Donald Trump CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Stwierdził, że Kelly - którego Trump wybrał najpierw jako szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, a potem umieścił na kluczowej pozycji szefa personelu Białego Domu - był "twardy i głupi" i jest "mętem", a opowiadane przez niego historie o tym, że Trump chciał, by jego generałowie byli jak "generałowie Hitlera, są fałszywe".

W osobnym wpisie odniósł się też do słów Harris, oceniając, że są one wynikiem desperacji kandydatki. "Towarzyszka Kamala Harris widzi, że przegrywa, i to przegrywa sromotnie, szczególnie po tym, jak ukradła wyścig przekrętowi Joe Bidenowi, więc teraz posuwa się do tego, że nazywa mnie Adolfem Hitlerem. Ona jest zagrożeniem dla demokracji i nie nadaje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP