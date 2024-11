Prezydent USA Joe Biden podczas obchodów Dnia Weterana na cmentarzu narodowym w Arlington zaapelował o zjednoczenie Amerykanów i wzywał do zachowania wierności idei założycielskiej USA. Dla demokraty to ostatnie obchody święta w roli prezydenta - jego kadencja wygasa w styczniu.

- To ostatni raz, kiedy stoję w Arlington jako zwierzchnik sił zbrojnych. Przewodzenie wam, służba, opieka i obrona was była największym zaszczytem w moim życiu - mówił Biden podczas obchodów Dnia Weterana na cmentarzu narodowym w Arlington.

Biden: nigdy się nie poddamy

- To jest moment, by zjednoczyć się jako naród, by zachować wiarę w siebie nawzajem. Świat polega na każdym z was. Jesteśmy jedynym narodem, który został zbudowany na idei, że wszyscy zostaliśmy stworzeni równymi, i choć nie zawsze potrafiliśmy jej sprostać, nigdy od niej nie odeszliśmy - wspomniał.