Pierwsze podpisy Bidena. Anulował część decyzji poprzednika

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w pierwszym dniu swojego urzędowania, zgodnie z zapowiedzią z ostatnich tygodni, rozpoczął podpisywanie pierwszych aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak gospodarka, imigracja, klimat, kwestie równościowe i walka z pandemią COVID-19. Część z nich anuluje decyzje podjęte przez Donalda Trumpa.

Czego dotyczą akty podpisywane przez Bidena?

- Zatrzymanie rozpoczętego przez Donalda Trumpa procesu wychodzenia ze Światowej Organizacji Zdrowia. Doktor Anthony Fauci został mianowany szefem delegacji USA przy WHO.

- Zakrywanie ust i nosa będzie wymagane w budynkach i na terenach należących do administracji federalnej. Prezydent wzywa władze stanowe i samorządowe, by wprowadziły podobne przepisy na obszarach im podległych. Joe Biden poprzez "wyzwanie 100 dni w masce" zachęca Amerykanów, by przez 100 dni nosili maski ochronne.