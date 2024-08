Kandydatura Kamali Harris w wyborach prezydenckich USA zyskała ogromne poparcie gwiazd amerykańskiego filmu, muzyki i telewizji. W rozpoczynającej się w poniedziałek w Chicago czterodniowej konwencji Partii Demokratycznej pojawi się również spory tłum znanych przedstawicieli Hollywood. Niektórzy z nich poprowadzą zjazd demokratów.

W poniedziałek rusza krajowa konwencja Partii Demokratycznej, podczas której wiceprezydentka USA Kamala Harris formalnie stanie się kandydatką demokratów w wyborach prezydenckich. Gospodarzami czterodniowego wydarzenia ponownie będą znani przedstawiciele świata filmu i mediów. W 2020 roku - w związku z pandemią COVID-19 - konwencja odbyła się wirtualnie bez przedstawicieli świata amerykańskiej rozrywki.

Jak dowiedziała się redakcja CNN, każdy z czterech dni konwencji poprowadzi inna gwiazda: w poniedziałek gospodarzem będzie Tony Goldwyn, we wtorek - komentatorka polityczna Ana Navarro, w środę - aktorka Mindy Kaling a w czwartek - aktorka Kerry Washington.

Serialowy prezydent otworzy konwencję

Taki wybór prowadzących konwencję nie jest przypadkiem. CNN zwraca uwagę, że każda z gwiazd Hollywood już wcześniej publicznie wyrażała poparcie dla demokratów i wspierała ich kampanie wyborcze.

Tony Goldwyn - ceniony aktor, reżyser, scenarzysta, producent - pochodzi z bardzo filmowej, hollywoodzkiej rodziny. Ze strony ojca jest wnukiem Samuela Goldwyna - urodzonego w Warszawie jako Szmuel Gelbfisz - jednego z pionierów Hollywood oraz aktorki Frances Howard. Ojciec Tonyego Goldwyna - Samuel Goldwyn jr - podobnie jak słynny dziadek był producentem filmowym (nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film za "Pan i władca: Na krańcu świata"). Ze strony matki - również aktorki Jennifer Howard - dziadkami byli: Sidney Howard - zdobywca Nagrody Pulitzera za sztukę "They Knew What They Wanted" (1925 r.) oraz pośmiertnie Oscara za scenariusz do filmu "Przeminęło z wiatrem" (1940 r.) - oraz Clare Eames - aktorka i reżyserka teatralnej.

Tony Goldwyn CAROLINE BREHMAN/EPA/PAP

64-letni Tony Goldwyn w swoim dorobku ma role filmowe i serialowe. Grał między innymi postać prezydenta Fitzgeralda Granta III w serialu "Skandal", który również reżyserował i który przyniósł mu Peabody Award w 2013 roku. Goldwyn od lat wspiera demokratów. W 2016 roku wspierał kampanię prezydencką Hillary Clinton. Na początku tego lata brał udział w wydarzeniach związanych z kampanią prezydencką Joe Bidena.

Ana Navarro Jamie McCarthy/Getty Images

We wtorek gospodynią konwencji demokratów będzie analityczka polityczna oraz komentatorka Ana Navarro. Chociaż sama określa się jako republikanka i formalnie należy do Partii Republikańskiej, to - jak publicznie przyznaje - głosuje na polityków demokratycznych odkąd były prezydent Donald Trump rozpoczął karierę polityczną.

Współpracowała wielokrotnie z politykami republikańskimi - między innymi z byłym gubernatorem Florydy Jebem Bushem, senatorem Johnem McCainem oraz byłym gubernatorem Utah i kandydatem w republikańskich prawyborach w 2012 r. Jonem Huntsmanem jr. Navarro była ambasadorką Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W 2013 roku rozpoczęła współpracę z programem "The View" w stacji ABC, gdzie regularnie komentowała bieżące tematy polityczne. Od 2022 roku jest jedną z współprowadzących "The View". Od dekady jako komentatorka polityczna współpracuje ze stacją ABC News. Navarro komentuje politykę również na antenach CNN oraz CNN en Español. Była wielokrotnie nominowana do nagród Daytime Emmy.

Gwiazdy "Biura" i "Skandalu" na konwencji

Gospodynią środowych wydarzeń konwencji w Chicago będzie Mindy Kaling - indyjsko-amerykańska aktorka, komiczka, producentka, scenarzystka i reżyserka. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola Kelly Kapoor w amerykańskiej wersji serialu "Biuro", którego również była współtwórczynią jako scenarzystka, producentka oraz reżyserka dwóch odcinków. To właśnie "Biuro" przyniosło jej sześć nominacji do nagród Emmy.

Mindy Kaling Oliver Contreras / Pool via CNP Photo/PAP/Newscom

W 2019 roku na kanale YouTube ówczesnej senatorki Kamili Harris pojawiło się nagranie, na którym Harris przygotowuje wspólnie z Kaling tradycyjne danie kuchni południowoindyjskiej masala dosa. W trakcie gotowania rozmawiają również o łączącym je indyjskim dziedzictwie i pochodzeniu. Nagranie to znów stało się popularne, gdy Donald Trump zaczął podważać "przynależność rasową" obecnej wiceprezydentki USA.

Ostatni dzień konwencji Partii Demokratycznej poprowadzi gwiazda serialu "Skandal" Kerry Washington. Aktorka - jak przypomina CNN - jest jedną z najbardziej aktywnych politycznie gwiazd Hollywood, angażującą się między innymi poprzez założoną przez siebie polityczną organizację non-profit Influence Change. W ten sposób Washington zaprasza innych artystów do promowania postaw proobywatelskich. Aktorka i aktywistka przemawiała na konwencji demokratów w 2012 roku. Podczas konwencji w 2020 roku otwierała trzeci wieczór wirtualnej konwencji.

Kerry Washington Nasser Berzane/ABACAPRESS.COM/PAP

W Chicago pojawi się również plejada cenionych aktorów w tym: Tim Daly, Uzo Aduba, Anthony Anderson, Iain Armitage, Yvette Nicole Brown, David Cross, Jon Cryer, Jesse Tyler Ferguson, Danai Gurira, Richard Kind, Busy Philipps oraz Sheryl Lee Ralph.

"Hollywood jest pełne energii dzięki Harris"

Odkąd z końcem lipca zapadła decyzja, że wiceprezydenta Kamala Harris zastąpi Joe Bidena w wyborach prezydenckich, "Hollywood jest pełne energii dzięki Harris" - oceniła na łamach CNN Elizabeth Wagmeister.

"Pochodząca z Kalifornii Harris ma długoletnie relacje z przedstawicielami branży rozrywkowej i w tym tygodniu (z końcem lipca - red.) otrzymała publiczne poparcie od Shondy Rhimes, Jessiki Alby, Spike’a Lee, Violi Davis, Amy Schummer, Lerry Washington i Lyndy Carter" - pisała Wagmeister, przypominając, że Harris jest pierwszą czarną kobietą oraz pierwszą Amerykanką azjatyckiego pochodzenia, ubiegającą się o prezydenturę USA z nominacją jednej z głównych partii politycznych. Dziennikarka oceniła, że dla Hollywood to najważniejszy politycznie moment od czasów kampanii prezydenckiej Baracka Obamy.

Amerykańskie media spekulują, czy na konwencji pojawi się Beyonce - która wyraziła zgodę na wykorzystanie jej piosenki "Freedom" jako motywu przewodniego kampanii Harris - bądź Taylor Swift.

CNN informuje także, że konwencję ma otworzyć prezydent USA Joe Biden i przewidziane są przemówienia Michelle i Baracka Obamy oraz Hillary i Billa Clintonów.

Wagmeister - powołując się na swoje źródła w sztabie Harris - we wczorajszym tekście zwróciła uwagę na to, że chociaż wiceprezydentka cieszy się gwiazdorskim poparciem, to organizatorzy konwencji zamierzają "w centrum uwagi postawić przede wszystkim codzienne życie zwykłych Amerykanów oraz wyzwania, z którymi się mierzą".

Autorka/Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl, CNN