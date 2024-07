Znany dziennikarz przeprasza za słowa o Bidenie. "Nie powinienem"

Portal TMZ opublikował we wtorek nagranie, na których widać, jak osoba opisywana jako Stephanopoulos spaceruje ulicą w Nowym Jorku, najprawdopodobniej w swoim czasie wolnym, na co wskazuje sportowy ubiór. W pewnym momencie zostaje zaczepiony przez - według portalu - przypadkową osobę. Mężczyzna zapytał osobę na nagraniu, czy według niej Biden powinien ustąpić. "Rozmawiałeś z nim ostatnio więcej niż ktokolwiek inny" - zwrócił uwagę przechodzień. Na nagraniu nie widać twarzy dziennikarza, ponieważ kamera skierowana jest na chodnik. Jego odpowiedź nie jest wyraźnie słyszalna, jednak mężczyzna zadający pytanie powtarza ją: "Nie sądzi pan, że może sprawować urząd przez kolejne 4 lata?".

Dziennikarz przeprosił za wypowiedź o Bidenie

Rzecznik ABC News Brooks Lancaster wydał oświadczenie, cytowane przez inne amerykańskie media, w którym Stephanopoulos potwierdził, że to on jest na nagraniu i przeprosił za wypowiedź. "Dziś odpowiedziałem na pytanie osobie przechodzącej obok. Nie powinienem" - przekazał. W oddzielnym oświadczeniu głos zabrała także sama stacja. "George wyraził swój własny punkt widzenia, a nie stanowisko ABC News" - podkreślono.

W piątkowej rozmowie Stephanopoulosa z Bidenem prezydent mówił m.in. o przyczynach swojego słabego występu podczas debaty z Donaldem Trumpem. Stephanopoulos kilkukrotnie pytał go, czy realnie wierzy, że może pokonać republikanina. - Jestem przekonany o dwóch rzeczach: że mam najlepsze kwalifikacje, by go pokonać i wiem, jak załatwiać sprawy - oznajmił demokrata. Zapytany, czy zrezygnowałby, gdyby inni demokraci w Kongresie stwierdzili, że szkodzi ich szansom na reelekcję, odpowiedział: - Jeśli Bóg Wszechmogący przyjdzie i powie mi, abym tak zrobił, to mógłbym to zrobić.