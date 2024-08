Publiczność większa niż u Luthera Kinga, aborcja i brak ofiar szturmu. Trump znów mija się z prawdą

Donald Trump w czasie konferencji na Florydzie ocenił między innymi, iż w szturmie na Kapitol nikt nie zginął, że zgromadził na swoim przemówieniu więcej osób niż Martin Luther King, demokraci pozwalają na aborcje "nawet po urodzeniu", a Kamala Harris chce "odebrać" Amerykanom broń. "New York Times" podkreśla, że te wypowiedzi i szereg innych, które padły na konferencji, były serią kłamstw lub brak na nie dowodów. Zauważa też, że Trump ostro atakował swoją kontrkandydatkę w wyborach.

Donald Trump na konferencji prasowej w Mar-a-Lago na Florydzie odniósł się w czwartek do wydarzeń z 6 stycznia 2021 roku, kiedy po jego wystąpieniu zwolennicy przypuścili szturm na Kapitol. Stwierdził, że przyciągnął większy tłum niż Martin Luther King podczas słynnej przemowy w Waszyngtonie w 1963 roku znanej jako "Mam marzenie" - wskazał w piątek "New York Times".

Nowojorski dziennik przypomina, że według szacunkowej oceny w wiecu Trumpa, który poprzedził szturm na Kapitol, wzięło udział ok. 53 tys. ludzi. Słynne wystąpienie przywódcy ruchu praw obywatelskich podczas tzw. Marszu na Waszyngton przyciągnęło zaś 250 tys. osób.

Trump: podczas szturmu nikt nie zginął. Media korygują jego słowa

Trump powiedział też, że w czasie szturmu na Kapitol 6 stycznia nikt nie zginął. "NYT" skorygował, iż podczas zamieszek i później, na ich skutek, zmarło co najmniej siedem osób.

Portal Bulwark - redagowany przez dziennikarzy z tzw. neokonserwatywnej frakcji Republikanów przeciwnej Trumpowi - komentując konferencję prasową byłego prezydenta ocenił, że zwołana została z potrzeby pozostania w centrum uwagi. Media koncentrują się ostatnio na kampanii wyborczej wiceprezydent Kamali Harris i Trump uważa, że "nie przyciąga dostatecznej uwagi" - napisał Bulwark. Również "Independent" napisał, że były prezydent zaprosił do Mar-a-Lago starannie dobranych dziennikarzy, by "odebrać światła reflektorów Harris" i przez ponad godzinę wygłaszać do nich "bezładny monolog".