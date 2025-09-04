Trump wyda kolację dla szefów firm technologicznych. Muska nie zaprosił

Spór Elona Muska z Donaldem Trumpem Źródło: TVN24, Reuters

Prezydent USA Donald Trump w czwartek wieczorem wyda kolację dla szefów największych firm technologicznych. W kolacji w Ogrodzie Różanym mają uczestniczyć założyciel Microsoftu Bill Gates, szef Apple'a Tim Cook, dyrektor Mety Mark Zuckerberg i kilkunastu innych szefów największych firm z branży technologii i sztucznej inteligencji - przekazał Biały Dom.

Jak podała agencja AP, wśród zaproszonych gości nie ma miliardera Elona Muska. Musk to były współpracownik Trumpa, który w lipcu wszedł w publiczny spór z prezydentem USA.

Elon Musk i Donald Trump Źródło: Aaron Schwartz/EPA/PAP

Relacje Trumpa z Muskiem

Musk wydał ponad ćwierć miliarda dolarów, aby pomóc Trumpowi wygrać listopadowe wybory prezydenckie. Następnie przewodził chaotycznym działaniom Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), którego celem było wprowadzenie cięć w budżecie i redukcja zatrudnienia w administracji federalnej. Musk odszedł z administracji pod koniec maja, a jako powód wskazał chęć skupienia się na swoich firmach.

Trump i Musk poróżnili się wkrótce po tym, gdy Musk otwarcie skrytykował ustawę republikańskiego prezydenta o cięciach podatkowych i wydatkach. Trump zarzucił wtedy Muskowi, że sprzeciwia się ustawie z powodu odebrania ulg podatkowych na zakup samochodów elektrycznych. Musk odpowiedział poparciem wezwania do impeachmentu Trumpa i zastąpienia go wiceprezydentem J.D. Vancem, a także insynuacjami, że Trump był na "liście Epsteina", w domyśle liście osób wykorzystujących nieletnie dziewczyny oferowane przez miliardera Jeffreya Epsteina. Potem obaj dawni współpracownicy starali się studzić nastroje.

