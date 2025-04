Zakaz startu dla Marine Le Pen w wyborach w 2027 roku Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że wykluczenie Marine Le Pen z wyborów przypomina mu jego własne perypetie prawne w USA. Wcześniej do sprawy odniosła się rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce.

- To bardzo ważna sprawa - powiedział Trump, pytany o skazanie przywódczyni skrajnej prawicy we Francji. - Wiele osób myślało, że nie zostanie skazana za nic. (...) Została wykluczona z kandydowania na pięć lat, a jest wiodącą kandydatką. To brzmi jak ten kraj. Brzmi bardzo jak ten kraj - dodał. To - wskazuje Reuters - nawiązanie do jego własnych problemów z prawem przed objęciem urzędu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Deklaracja Le Pen po decyzji

Wcześniej do sprawy odniosła się rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce, która przypomniała przy tym lutowe przemówienie wiceprezydenta J.D. Vance'a w Monachium "w obronie wolności słowa i sprzeciwie wobec wykluczania ludzi z procesu politycznego".

Donald Trump Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

- Jako Zachód nie możemy tylko mówić o demokratycznych wartościach (...) Wykluczanie ludzi z procesu politycznego jest szczególnie niepokojące z uwagi na agresywną i skorumpowaną kampanię prawną toczoną tu, w Stanach Zjednoczonych, przeciwko prezydentowi Trumpowi - oznajmiła rzeczniczka. - Popieramy prawa wszystkich do wygłaszania swoich poglądów na forum publicznym, czy się z nimi zgadzamy, czy nie - dodała.

Bruce zakwestionowała przy tym określenie pytającego ją dziennikarza, który nazwał Le Pen liderką skrajnej prawicy.

Le Pen skazana

Sąd w Paryżu orzekł w poniedziałek karę czterech lat pozbawienia wolności, w tym dwóch w zawieszeniu, dla liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen za defraudację środków publicznych. Orzekł również pięcioletni zakaz ubiegania się przez nią o stanowiska publiczne, który będzie egzekwowany natychmiast.

Oznacza to, że Le Pen, która trzykrotnie starała się o urząd prezydenta, nie będzie mogła kandydować w wyborach prezydenckich w 2027 roku, chyba że do tego czasu sąd wyższej instancji wyda korzystny dla niej wyrok. Postępowanie w sądach wyższej instancji trwa we Francji od kilku miesięcy do nawet kilku lat.