Pierwszy przywódca, z którym po wyborach spotkał się Trump. Mówi o "zaszczycie"

Javier Milei jest pierwszym zagranicznym politykiem, z którym spotkał się Donald Trump po wyborach prezydenckich w USA. Podczas wydarzenia na Florydzie prezydent Argentyny określił zwycięstwo republikanina "największym politycznym powrotem w historii". Trump odpowiedział, że to "zaszczyt" gościć go w Mar-a-Lago.

Donald Trump spotkał się z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem na Florydzie. Argentyński prezydent jest pierwszym światowym przywódcą, który spotkał się osobiście z Trumpem od czasu jego wygranej w wyborach prezydenckich 5 listopada. Do spotkania doszło w czwartek wieczorem podczas gali America First Policy Institute (AFPI) w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago.

Spotkanie Donalda Trumpa i Javiera Mileia

Następnie argentyński przywódca wygłosił na scenie przemówienie, w którym pogratulował Trumpowi wyborczego zwycięstwa. Jak relacjonuje Fox News, mówił, że był to "największy polityczny powrót w historii oraz przeciwstawienie się całemu politycznemu establishmentowi, nawet ryzykując własnym życiem". - Jestem podekscytowany, że mogę dzielić z nową administracją USA tę samą miłość do wolności. Jestem przekonany, że razem przywrócimy jej miejsce, na które zasługuje - mówił.

Podczas gali przemawiał także Trump, który pogratulował Mileiowi "za pracę, jaką wykonał dla Argentyny" oraz wskazał, że to "zaszczyt" gościć go w Mar-a-Lago. - Praca, którą wykonałeś, jest niesamowita. Uczyńmy Argentynę Znowu Wielką, rozumiecie, MAGA (Make Argentina Great Again - ang.). On jest MAGA, on to robi - powiedział Trump.