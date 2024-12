Trump o relacjach z Iranem: wszystko może się zdarzyć

Ogłoszeniu i sesji okładkowej towarzyszy obszerny wywiad. W nim Trump pytany był między innymi o doniesienia o listopadowym spotkaniu Elona Muska z irańskim ambasadorem przy ONZ . Prezydent elekt w odpowiedzi stwierdził, że "nic o nim nie wie". Według "New York Timesa" spotkanie to miało na celu obniżenie napięć między Teheranem a nową administracją.

"Myślę, że to duża eskalacja. To głupia decyzja. Ale wyobrażam sobie, że ludzie czekają, aż ja dojdę do władzy, zanim do czegokolwiek dojdzie. Byliby bardzo mądrzy, gdyby tak zrobili" - powiedział.