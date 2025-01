W czwartek w Białym Domu Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na temat katastrofy lotniczej, do której doszło w środę późnym wieczorem w Waszyngtonie . W wyniku zderzenia samolotu linii American Airlines i śmigłowca Black Hawk zginęło 67 osób. Po zderzeniu maszyny spadły do rzeki Potomak obok lotniska imienia Ronalda Reagana.

Trump zapowiedział w trakcie rozmowy, że spotka się z niektórymi rodzinami ofiar, choć nie podał dokładnie, kiedy to się stanie. W pewnym momencie jedna z dziennikarek zapytała go, czy uda się na miejsce katastrofy. - Mam plan wizyty, ale nie na miejscu. Bo powiedz mi, co jest miejscem? Woda? Chcesz, żebym poszedł popływać? - odpowiedział.

Nagranie z tego momentu obiegło media społecznościowe i skrytykowało je wielu internautów. "67 osób ginie pod jego okiem, a on sobie żartuje? Bezduszny, bez serca, całkowicie bez empatii (...)" - napisał jeden z nich. Inny: "Przywódcy państw często odwiedzają miejsca tragedii i składają wieniec lub kwiaty (…) Dlaczego to nawet nie przyszło mu do głowy? To przecież podstawa". Inni pytali z niedowierzaniem: "On naprawdę to powiedział?".