Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie pozwalające na używanie przez resort obrony nazwy "Departament Wojny" jako alternatywnej nazwy instytucji.

Donald Trump podpisuje rozporządzenie w Gabinecie Owalnym. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

- To jest coś, o czym długo myśleliśmy. Wygraliśmy I wojnę światową. Wygraliśmy II wojnę światową. Wygraliśmy wszystko przed nią i pomiędzy. A potem postanowiliśmy pójść w stronę "woke" i zmieniliśmy nazwę na Departament Obrony. Zatem teraz znów będziemy nazywać to Departamentem Wojny - oznajmił Trump.

Według podpisanego przez Trumpa dokumentu, krok ku powrotowi do pierwotnej nazwy resortu ma "w większym stopniu skoncentrować uwagę tego resortu na interesie narodowym i zasygnalizuje przeciwnikom gotowość Ameryki do podjęcia wojny w obronie jej interesów".

Dokument nie zmienia formalnie nazwy resortu, lecz pozwala na używanie nowej nazwy.

