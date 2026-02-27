Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Świat

Czterolatek czekał samotnie na operację. Jego lekarka została jego mamą

shutterstock_2699328505
Dzieci na operację jeżdżą samochodzikami, do wyboru mają biały lub czerwony
Źródło: Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"
Czterolatek z wrodzoną wadą serca samotnie czekał w szpitalu na operację. Wylękniony i zestresowany zwrócił uwagę jednej z lekarek. Gdy Amy Beethe poznała losy chłopca, zdecydowali wraz z mężem o adoptowaniu go. Ich poruszającą historię opisał "Washington Post".

W szpitalu dziecięcym w Nebrasce czteroletni chłopiec imieniem True oczekiwał na operację kardiologiczną. Nie było z nim ani rodzica, ani opiekuna, a on był wyraźnie wystraszony i zestresowany. - Nie widuję samotnych dzieci na sali przedoperacyjnej - wspomina w rozmowie z "The Washington Post" pracująca w tym szpitalu anestezjolożka Amy Beethe. - Przeszło mi przez myśl, że ten czterolatek będzie miał operację serca, a nikogo bliskiego przy nim nie będzie.

Jak się dowiedziała, chłopiec przebywał w rodzinie zastępczej po tym, jak jego i piątkę rodzeństwa odebrano biologicznym rodzicom z powodu przemocy domowej i złych warunków. Urodził się z zespołem niedorozwoju prawego serca (HRHS). Kilka miesięcy wcześniej przeszedł operację, po której przez miesiące zmagał się z komplikacjami. Ostatni okres spędził w ośrodku rehabilitacyjnym, był mocno niedożywiony. Teraz skierowano go na kolejną operację.

Amy Beethe zaprzyjaźniła się z chłopcem. Towarzyszyła mu podczas pobytu w szpitalu i gdy potem dochodził do zdrowia. Z czasem zrozumiała, że chciałaby dać mu nowy dom, a że specjalizowała się w kardiologii, wiedziała, że będzie odpowiednią osobą, by przy jego problemach zdrowotnych zapewnić mu odpowiednie warunki. Chłopca czeka w przyszłości przeszczep serca. Zdecydowali wraz z mężem o adoptowaniu czterolatka. - To dziecko tak łatwo było pokochać - mówił w rozmowie z "Washington Post" Ryan Beethe. - Tak miało być - dodał.

Nowy dom i rodzeństwo

To był styczeń 2022 roku, gdy Amy Beethe poznała True. Wraz z mężem mieli już sześcioro dzieci: trójkę biologicznych i troje adoptowanych. Miesiąc po operacji chłopiec zamieszkał w domu rodziny Beethe. Adoptowali nie tylko jego, ale też jego siostrę. Dwoje rodzeństwa True adoptował inny lekarz ze szpitala dziecięcego. Kolejną dwójkę - brat męża kobiety i jej siostra. To sprawiło, że rodzeństwo żyje blisko siebie i ma ze sobą kontakt. - To efekt motyla, wynikający z dobroci - mówi cztery lata później Amy Beethe. - Nigdy nie sądziłam, że będę miała tak dużą rodzinę, ale jestem bardzo szczęśliwa, że ​​tak się stało - dodaje.

Lekarka po raz pierwszy podzieliła się historią ze stacją KETV w Omaha, mając nadzieję, że zainspiruje innych do rozważenia przyjęcia dziecka do rodziny. Teraz pisze o nich "Washington Post". W rozmowie z dziennikiem Amy Beethe stwierdziła, że gdyby więcej osób zrobiło tak jak oni, "świat by się zmienił na lepsze".

W 2024 roku Amy i Ryan Beethe zostali laureatami programu Angels in Adoption. "Ich inspirująca historia jest świadectwem siły bezwarunkowej miłości i znaczenia stałej rodziny w życiu dziecka" - napisała w poście na X senatorka Deb Fischer.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: The Washington Post, Hawaii News Now, 29 News

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
USA
Czytaj także:
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Bez aresztu dla prezydenta Częstochowy. Znamy uzasadnienie
Katowice
Piotr Żyła
Błysk Żyły, a teraz już kwalifikacje w Bad Mitterndorf
RELACJA
imageTitle
Jeden gol, rekordów kilka. 39-latek Francuz dołączył do Lewandowskiego
EUROSPORT
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo w Sadach. 29-latek usłyszał zarzuty
Opole
CZLOWIEK LUKASZENKI W WARSZAWIE SUPERWIZJER
"Nic się nie zmieniło". "Portfel Łukaszenki" wciąż może wjeżdżać do Polski
Robert Zieliński
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieli już dość
Białystok
Herb Gdańska
Piątkowy quiz. Rozpoznasz miasto po herbie?
Quizy
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
BIZNES
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
METEO
Jeffrey Epstein
Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają archiwa
Świat
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
WARSZAWA
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
WARSZAWA
pap_20251208_0L0
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Brauna
Polska
Iran, antyamerykański billboard
Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód
BIZNES
Oszust (zdj. ilustracyjne)
Chciał nakłonić małoletnią do kontaktów intymnych. Okazało się, że rozmawia z dorosłą osobą
Łódź
Wyłudziła ponad milion (zdjęcie ilustracyjne)
Była księgowa oskarżona. Przywłaszczyła ponad milion złotych
Wrocław
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Ostrzeżenia hydrologiczne nawet trzeciego stopnia
METEO
imageTitle
Hity w Lidze Mistrzów. Zobacz zestaw par 1/8 finału
EUROSPORT
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
WARSZAWA
Bili się na przejściu dla pieszych
Bójka na środku skrzyżowania w biały dzień. Rozpoczęła się niespodziewanie i gwałtownie
Białystok
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
BIZNES
8 min
Łącki
Nieparlamentarnie w parlamencie. "Czy wy usłyszeliście to, co ja usłyszałem?"
Sejm Wita
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
METEO
Premier Włoch Giorgia Meloni
"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego
Gabriela Sieczkowska
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Nie ma zgody, ale i tak obowiązuje. Umowa z Mercosur zaczęła działać
BIZNES
Nietypowe zachowanie łabędzia
"Jak ten łabędź pięknie tańczy". Prawda może być dość smutna
Poznań
imageTitle
Media: podwyżka dla Piesiewicza
EUROSPORT
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica