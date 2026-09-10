Budowali most, część zawaliła się do wody. Nagranie
13 sierpnia zawalił się fragment jezdni mostu Llewellyn Estes budowanego w stanie Maine koło Old Town, nad rzeką Stillwater. Trzech robotników zostało rannych, z czego jeden trafił do szpitala - ze skręconą kostką.
W tym tygodniu Departament Transportu stanu Maine opublikował nagranie, na którym widać moment katastrofy. Wciąż trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić jej przyczyny.
Ze wstępnych informacji wynika, że przed zdarzeniem jedna z głównych belek podtrzymujących most wyboczyła się.
Most tymczasowy, biegnący równolegle do nowego, pozostaje w użytku. Kontrola przeprowadzona po katastrofie wykazała, że jest bezpieczny.
Źródło: Reuters, Fox 23 Maine