Świat Budowali most, część zawaliła się do wody. Nagranie Oprac. Filip Czerwiński |

Wypadek na budowie w Maine. Część mostu zawaliła się Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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13 sierpnia zawalił się fragment jezdni mostu Llewellyn Estes budowanego w stanie Maine koło Old Town, nad rzeką Stillwater. Trzech robotników zostało rannych, z czego jeden trafił do szpitala - ze skręconą kostką.

W tym tygodniu Departament Transportu stanu Maine opublikował nagranie, na którym widać moment katastrofy. Wciąż trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić jej przyczyny.

Ze wstępnych informacji wynika, że przed zdarzeniem jedna z głównych belek podtrzymujących most wyboczyła się.

Wypadek na budowie w Maine. Część mostu zawaliła się Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Most tymczasowy, biegnący równolegle do nowego, pozostaje w użytku. Kontrola przeprowadzona po katastrofie wykazała, że jest bezpieczny.