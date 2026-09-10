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Świat

Budowali most, część zawaliła się do wody. Nagranie

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Wypadek na budowie w Maine. Część mostu zawaliła się
Wypadek na budowie w Maine. Część mostu zawaliła się
Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Władze stanu Maine w USA opublikowały nagranie z momentu zawalenia części mostu budowanego nad rzeką Stillwater koło Old Town. Trzy osoby zostały ranne.

13 sierpnia zawalił się fragment jezdni mostu Llewellyn Estes budowanego w stanie Maine koło Old Town, nad rzeką Stillwater. Trzech robotników zostało rannych, z czego jeden trafił do szpitala - ze skręconą kostką.

W tym tygodniu Departament Transportu stanu Maine opublikował nagranie, na którym widać moment katastrofy. Wciąż trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić jej przyczyny.

Ze wstępnych informacji wynika, że przed zdarzeniem jedna z głównych belek podtrzymujących most wyboczyła się.

Wypadek na budowie w Maine. Część mostu zawaliła się
Wypadek na budowie w Maine. Część mostu zawaliła się
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Most tymczasowy, biegnący równolegle do nowego, pozostaje w użytku. Kontrola przeprowadzona po katastrofie wykazała, że jest bezpieczny.

Źródło: Reuters, Fox 23 Maine
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Tagi:
katastrofa budowlanaUSA
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