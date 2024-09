Billie Eilish poparła Kamalę Harris

Amerykańscy muzycy Billie Eilish i Finneas O'Connell poparli Kamalę Harris w wyborach prezydenckich. We wspólnym wpisie w mediach społecznościowych zachęcali rodaków do rejestrowania się i głosowania za pomocą strony internetowej.

Na nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X aktor i muzyk Finneas O'Connell w towarzystwie piosenkarki Billie Eilish zwrócił się do Amerykanów, aby za pośrednictwem strony internetowej zarejestrowali się przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Taylor Swift poparła Kamalę Harris

"Swój głos oddam na Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich w 2024 r. Głosuję na @kamalaharris, ponieważ walczy o prawa i sprawy, które moim zdaniem potrzebują wojownika, który by ich bronił" - napisała Swift, wklejając do postu swoje zdjęcie z kotem i podpisując się jako "bezdzietna kociara". Wcześniej kandydat Republikanów na wiceprezydenta J.D. Vance użył tego określenia jako obelgi w stosunku do swoich przeciwników politycznych.

"Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest moment, by zgłębić (...) stanowiska kandydatów w kwestiach, które są dla was najważniejsze. Jako wyborca staram się oglądać i czytać wszystko, co mogę" – napisała Swift na Instagramie.