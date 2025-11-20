Donald Trump wybuczany na meczu futbolu amerykańskiego Źródło: Reuters

Podczas briefingu dziennikarka zapytała rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt, czy Donald Trump chce przeprowadzać egzekucje członków Kongresu. - Nie. Powiedzmy sobie jasno, na co reaguje prezydent. Wielu na tej sali chce rozmawiać o odpowiedzi prezydenta, a nie o tym, co doprowadziło prezydenta do zareagowania w ten sposób - odparła Leavitt.

- Obecni członkowie Kongresu USA spiskują, by przygotować nagranie wideo do członków sił zbrojnych USA (...), namawiające ich do przeciwstawiania się zgodnym z prawem rozkazom prezydenta - podkreśliła.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Mamy w kraju 1,3 mln członków sił zbrojnych pełniących czynną służbę. Jeśli usłyszą to radykalne przesłanie obecnych członków Kongresu, może to doprowadzić do chaosu, przemocy i z pewnością może to zaburzyć łańcuch dowodzenia - kontynuowała.

Rzeczniczka powiedziała, że przekaz tych kongresmenów "prawdopodobnie podlega karze zgodnie z prawem". - Nie jestem prawniczką, będą o tym decydować resorty sprawiedliwości i wojny - dodała. Leavitt podkreśliła, że prezydent chce, by ci członkowie Kongresu byli pociągnięci do odpowiedzialności.

Trump: to wywrotowe zachowanie, karane śmiercią

W serii czwartkowych wpisów na portalach społecznościowych prezydent USA wezwał do aresztowania opozycyjnych członków Kongresu, apelujących do wojska o nieprzestrzeganie nielegalnych rozkazów.

Trump sugerował, że należy im się kara śmierci. Podał też dalej wpis swojego sympatyka, wzywający do powieszenia polityków.

Prezydent odniósł się w ten sposób do filmu, opublikowanego przez grupę kongresmenów i senatorów demokratów, mających za sobą służbę w wojsku lub wywiadzie, w którym zwrócili się do żołnierzy, by nie wykonywali nielegalnych rozkazów.

Politycy mówili w nim, nie wskazując na konkrety, że zagrożenia dla konstytucji "nie pochodzą jedynie z zewnątrz, ale też z wewnątrz", a administracja Trumpa nastawia wojsko i wywiad przeciwko obywatelom.

- Nasze prawa są jasne. Możecie odmówić wykonywania nielegalnych rozkazów - powiedział w filmie senator Mark Kelly, były pilot myśliwców i astronauta. - Musicie odmówić wykonania nielegalnych rozkazów - dodał kongresmen Chris DeLuzio, weteran Marynarki Wojennej.

