Świat

Biały Dom: Trump nie chce zabijać członków Kongresu

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Donald Trump wybuczany na meczu futbolu amerykańskiego
Źródło: Reuters
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, odnosząc się do jednego z wpisów Donalda Trumpa, zapewniła że prezydent USA nie chce zabijać członków Kongresu, lecz chce, by byli pociągnięci do odpowiedzialności za to, że chcą namówić siły zbrojne do niewykonywania jego rozkazów.

Podczas briefingu dziennikarka zapytała rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt, czy Donald Trump chce przeprowadzać egzekucje członków Kongresu. - Nie. Powiedzmy sobie jasno, na co reaguje prezydent. Wielu na tej sali chce rozmawiać o odpowiedzi prezydenta, a nie o tym, co doprowadziło prezydenta do zareagowania w ten sposób - odparła Leavitt.

- Obecni członkowie Kongresu USA spiskują, by przygotować nagranie wideo do członków sił zbrojnych USA (...), namawiające ich do przeciwstawiania się zgodnym z prawem rozkazom prezydenta - podkreśliła.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Mamy w kraju 1,3 mln członków sił zbrojnych pełniących czynną służbę. Jeśli usłyszą to radykalne przesłanie obecnych członków Kongresu, może to doprowadzić do chaosu, przemocy i z pewnością może to zaburzyć łańcuch dowodzenia - kontynuowała.

Rzeczniczka powiedziała, że przekaz tych kongresmenów "prawdopodobnie podlega karze zgodnie z prawem". - Nie jestem prawniczką, będą o tym decydować resorty sprawiedliwości i wojny - dodała. Leavitt podkreśliła, że prezydent chce, by ci członkowie Kongresu byli pociągnięci do odpowiedzialności.

Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił
Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił

BIZNES

Trump: to wywrotowe zachowanie, karane śmiercią

W serii czwartkowych wpisów na portalach społecznościowych prezydent USA wezwał do aresztowania opozycyjnych członków Kongresu, apelujących do wojska o nieprzestrzeganie nielegalnych rozkazów.

Trump sugerował, że należy im się kara śmierci. Podał też dalej wpis swojego sympatyka, wzywający do powieszenia polityków.

Prezydent odniósł się w ten sposób do filmu, opublikowanego przez grupę kongresmenów i senatorów demokratów, mających za sobą służbę w wojsku lub wywiadzie, w którym zwrócili się do żołnierzy, by nie wykonywali nielegalnych rozkazów.

Politycy mówili w nim, nie wskazując na konkrety, że zagrożenia dla konstytucji "nie pochodzą jedynie z zewnątrz, ale też z wewnątrz", a administracja Trumpa nastawia wojsko i wywiad przeciwko obywatelom.

- Nasze prawa są jasne. Możecie odmówić wykonywania nielegalnych rozkazów - powiedział w filmie senator Mark Kelly, były pilot myśliwców i astronauta. - Musicie odmówić wykonania nielegalnych rozkazów - dodał kongresmen Chris DeLuzio, weteran Marynarki Wojennej.

pc

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

USADonald Trump
