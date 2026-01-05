Wybite szyby w domu J.D. Vance'a. Zatrzymano jedną osobę

Zdarzenie w domu J.D Vance'a. Jest zatrzymany Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Władze stanu Ohio poinformowały w poniedziałek, że jedna osoba została zatrzymana po nocnym ataku na dom J.D. Vance'a . W rezydencji wiceprezydenta USA w Cincinnati wybito szyby w oknach, co widać na nagraniach z miejsca zdarzenia. Doszło do tego krótko po północy.

Według Secret Service - federalnego organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie - rodziny Vance'ów nie było wtedy w domu.

Służby wszczęły śledztwo w sprawie zdarzenia.

Jedna osoba zatrzymana za "powodowanie szkód materialnych"

Zatrzymany jest podejrzewany o "spowodowanie szkód materialnych, w tym wybicie szyb na zewnątrz prywatnej rezydencji" Vance'a.

- Służby specjalne USA współpracują z Departamentem Policji w Cincinnati i Prokuraturą Stanów Zjednoczonych w rozpatrywaniu decyzji o postawieniu zarzutów - przekazał rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi.

Federalny funkcjonariusz organów ścigania poinformował CNN, że władze badają, czy Vance lub jego rodzina byli czyimś celem. Funkcjonariusze nie sądzą, by napastnik wszedł do domu wiceprezydenta.

