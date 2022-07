Były bliski doradca Trumpa Steve Bannon będzie zeznawać przed Kongresem. Chodzi o szturm na Kapitol

W liście do komisji, do którego dotarła agencja Reutera i o którym poinformowała w niedzielę, prawnik Bannona, Robert Costello, napisał, że były prezydent Trump zrzeknie się roszczenia z tytułu przywileju wykonawczego, na który Bannon powoływał się, odmawiając stawienia się przed komisją Kongresu.

Prawnik przekazał, że Bannon wolał zeznawać publicznie, ale demokratyczna kongresmenka Zoe Lofgren, która jest członkiem komisji, powiedziała stacji CNN, że zwyczajowo komisja wysłuchuje zeznania za zamkniętymi drzwiami. - To trwa godzinami. Chcemy uzyskać odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. A nie można tego zrobić w formacie na żywo - powiedziała Lofgren. - Mamy do niego wiele pytań - dodała.

Przesłuchania przed komisją Izby Reprezentantów

Bannon został wezwany do złożenia zeznań na temat tego, co wiedział o wydarzeniach prowadzących do zamieszek, ale do tej pory odmawiał. Twierdził, że był objęty tak zwanym przywilejem wykonawczym, zasadą prawną, która chroni wiele rozmów z Białym Domem. Jednakże w czasie zamieszek na Kapitolu Bannon nie był oficjalnym doradcą prezydenta, co zdaniem komisji oznacza, że przywilej wykonawczy nie ma zastosowania.