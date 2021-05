"Chcemy zobaczyć nie tylko to, co mówi Korea Północna, ale także to, co faktycznie robi"

- Dlatego będziemy próbowali zobaczyć nie tylko to, co mówi Korea Północna, ale także to, co faktycznie robi - powiedział Blinken. - Myślę, że to do Korei Północnej należy decyzja, czy na tej podstawie chce się zaangażować się czy nie – dodał. Komentarze Blinkena pojawiły się dzień po tym, jak Korea Północna zaatakowała Stany Zjednoczone w serii oświadczeń, w których ostatnie komentarze z Waszyngtonu nazwała dowodem wrogiej polityki, która wymagała odpowiedniej reakcji.