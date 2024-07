Portal people.com podaje, że do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 20:00 w hotelu Sandlewood Resort w Daytona Beach na Florydzie. Dziennikarze dotarli do nakazu aresztowania Brandona Gilmore, z którego wynika, że 31-latek miał trzymać 4-letniego chłopca na balkonie w powietrzu, a następnie upuścić go na ziemię z pierwszego piętra. Policja przekazała, że dziecko w wyniku wypadku trafiło do szpitala z urazem głowy. Mężczyzna został osadzony w areszcie hrabstwa Volusia i otrzymał zarzut poważnego znęcania się nad dzieckiem.