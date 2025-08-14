Logo strona główna
Świat

Ukraińska deputowana nie ma złudzeń. "Ogromna wygrana dla Rosji"

Władimir Putin
Kira Rudyk: Donald Trump wiele próśb prezentował, ale ich nie realizował
Źródło: TVN24 BiS
- Dyktator Putin został zaproszony na ziemię amerykańską, gdzie zostanie powitany i prawdopodobnie zostanie uściśnięta jego dłoń - powiedziała o spotkaniu na Alasce Kira Rudyk, deputowana do ukraińskiego parlamentu. Zaproszenie Trumpa do rozmów nazwała "niepokojącą sytuacją".

- Najlepszym scenariuszem byłoby to, gdyby Donald Trump ostatecznie zirytował się na Władimira Putina i zaczął realizować swoje groźby (...). Trump wiele próśb prezentował, ale ich nie realizował - powiedziała na antenie TVN24 BiS Kira Rudyk, deputowana do ukraińskiego parlamentu i przewodnicząca partii Hołos. - To jest najgorsza strategia, którą można stosować wobec agresora, zwłaszcza wobec Putina, ponieważ on postrzega to jako objaw słabości - dodała rozmówczyni TVN24 BiS.

OGLĄDAJ: "Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”
Putin, Trump

"Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”

Putin, Trump
W piątek na Alasce Putin spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym tematem ich rozmów będzie sytuacja w Ukrainie, jednak władze w Kijowie nie zostały zaproszone do udziału w tym spotkaniu.

"Rosja zawsze kłamie"

Rudyk stwierdziła, że ważne jest, aby po spotkaniu Trumpa z Putinem odbyła się wspólna konferencja prasowa.

Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data
Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data

- Na wszystkie próby prezydenta Trumpa, by dzwonić do Putina i rozmawiać z nim, słyszeliśmy zupełnie odmienne oświadczenie obydwu stron. Ciężko było dowiedzieć się, gdzie jest prawda. Rosja zawsze kłamie - mówiła ukraińska deputowana, zaznaczając, że gdy obydwie strony (Trump i Putin - red.) będą stały obok siebie, trudno im będzie uniknąć pytań.

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Rudyk oceniła również, że przyjazd Putina na Alaskę oznacza "ogromną wygraną dla Rosji". - Mamy człowieka (Putina - red.), który absolutnie nie zmienił swojego stanowiska. Jest to przestępca, zbrodniarz (...). Jest to człowiek, któremu nie wolno podawać dłoni. Teraz dyktator Putin został zaproszony na ziemię amerykańską, gdzie zostanie powitany i prawdopodobnie zostanie uściśnięta jego dłoń - mówiła na antenie TVN24 BiS.

Zaproszenie Putina "niepokojącą sytuacją"

Ukraińska parlamentarzystka podkreśliła, że zaproszenie Putina przez Trumpa jest "niepokojącą sytuacją". Przypomniała, że Ukraina zgodziła się na każdy punkt porozumienia, wymagany przez obecnego prezydenta USA (dotyczący wprowadzenia rozejmu - red.).

Spotkanie Trump-Putin. Nowe informacje
Spotkanie Trump-Putin. Nowe informacje

- Wciąż wydaje się, że preferencje prezydenta Trumpa absolutnie leżą po stronie rosyjskiej. Słyszeliśmy tylko oświadczenia z jego strony - dodała Kira Rudyk, podkreślając, że żadnych konkretnych działań, by przerwać wojnę, Trump nie podjął.

Cała rozmowa z Kirą Rudyk
Źródło: TVN24 BiS
Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

UkrainaRosjaUSASpotkanie Putin-Trump
