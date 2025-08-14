Ukraińska deputowana nie ma złudzeń. "Ogromna wygrana dla Rosji"

Kira Rudyk: Donald Trump wiele próśb prezentował, ale ich nie realizował Źródło: TVN24 BiS

- Najlepszym scenariuszem byłoby to, gdyby Donald Trump ostatecznie zirytował się na Władimira Putina i zaczął realizować swoje groźby (...). Trump wiele próśb prezentował, ale ich nie realizował - powiedziała na antenie TVN24 BiS Kira Rudyk, deputowana do ukraińskiego parlamentu i przewodnicząca partii Hołos. - To jest najgorsza strategia, którą można stosować wobec agresora, zwłaszcza wobec Putina, ponieważ on postrzega to jako objaw słabości - dodała rozmówczyni TVN24 BiS.

W piątek na Alasce Putin spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym tematem ich rozmów będzie sytuacja w Ukrainie, jednak władze w Kijowie nie zostały zaproszone do udziału w tym spotkaniu.

"Rosja zawsze kłamie"

Rudyk stwierdziła, że ważne jest, aby po spotkaniu Trumpa z Putinem odbyła się wspólna konferencja prasowa.

- Na wszystkie próby prezydenta Trumpa, by dzwonić do Putina i rozmawiać z nim, słyszeliśmy zupełnie odmienne oświadczenie obydwu stron. Ciężko było dowiedzieć się, gdzie jest prawda. Rosja zawsze kłamie - mówiła ukraińska deputowana, zaznaczając, że gdy obydwie strony (Trump i Putin - red.) będą stały obok siebie, trudno im będzie uniknąć pytań.

Władimir Putin Źródło: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Rudyk oceniła również, że przyjazd Putina na Alaskę oznacza "ogromną wygraną dla Rosji". - Mamy człowieka (Putina - red.), który absolutnie nie zmienił swojego stanowiska. Jest to przestępca, zbrodniarz (...). Jest to człowiek, któremu nie wolno podawać dłoni. Teraz dyktator Putin został zaproszony na ziemię amerykańską, gdzie zostanie powitany i prawdopodobnie zostanie uściśnięta jego dłoń - mówiła na antenie TVN24 BiS.

Zaproszenie Putina "niepokojącą sytuacją"

Ukraińska parlamentarzystka podkreśliła, że zaproszenie Putina przez Trumpa jest "niepokojącą sytuacją". Przypomniała, że Ukraina zgodziła się na każdy punkt porozumienia, wymagany przez obecnego prezydenta USA (dotyczący wprowadzenia rozejmu - red.).

- Wciąż wydaje się, że preferencje prezydenta Trumpa absolutnie leżą po stronie rosyjskiej. Słyszeliśmy tylko oświadczenia z jego strony - dodała Kira Rudyk, podkreślając, że żadnych konkretnych działań, by przerwać wojnę, Trump nie podjął.

