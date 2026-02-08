Partyzanci "oślepili przeciwnika". Operacja na terenie Rosji

Ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz podał w niedzielę, że unieruchomił wieżę telekomunikacyjną w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim na zachodzie Rosji. Pozbawiło to wojsko rosyjskie kluczowych zdolności w zakresie koordynacji i walki radioelektronicznej - podkreślono.
Jak przekazała organizacja na Telegramie, jeden z jej członków podpalił moduł sprzętowy u podstawy wieży. W rezultacie wszystkie zamontowane na niej urządzenia zostały pozbawione zasilania i wyłączone z użytku. "Ten cios oślepił przeciwnika w tym sektorze" – zaznaczono.
Grupa poinformowała o skutecznej akcji również na platformie X, udostępniając zdjęcia i nagranie z miejsca sabotażu.
Skuteczna akcja ukraińskich partyzantów
Według ruchu oporu wraz z modułem sprzętowym spłonęły retransmitery, zapewniające stabilną łączność radiową. Wieża była również platformą dla anten systemów walki radioelektronicznej, tłumiących sygnały dronów, a jej zniszczenie umożliwiło ukraińskim dronom swobodne działanie.
Atesz to ukraińsko-tatarski ruch oporu działający na anektowanym przez Rosję Krymie i innych okupowanych przez Moskwę terytoriach Ukrainy. Doniesienia o pierwszych skutecznych działaniach partyzanckich tej organizacji pojawiły się na początku lutego 2023 roku.
Opracował Mikołaj Stępień/ft
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps, atesh_eng/X