Partyzanci "oślepili przeciwnika". Operacja na terenie Rosji

Ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz podał w niedzielę, że unieruchomił wieżę telekomunikacyjną w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim na zachodzie Rosji. Pozbawiło to wojsko rosyjskie kluczowych zdolności w zakresie koordynacji i walki radioelektronicznej - podkreślono.

Jak przekazała organizacja na Telegramie, jeden z jej członków podpalił moduł sprzętowy u podstawy wieży. W rezultacie wszystkie zamontowane na niej urządzenia zostały pozbawione zasilania i wyłączone z użytku. "Ten cios oślepił przeciwnika w tym sektorze" – zaznaczono.

Grupa poinformowała o skutecznej akcji również na platformie X, udostępniając zdjęcia i nagranie z miejsca sabotażu.

🔥 #Atesh disabled a communications node in #Belgorod Oblast. Setting fire to the module at the base of the tower caused complete power outage: video reconnaissance, headquarters radio links, and electronic warfare systems against drones all ceased functioning. pic.twitter.com/1YiC9uO0qA — ATESH_eng (@atesh_eng) February 8, 2026 Rozwiń

Skuteczna akcja ukraińskich partyzantów

Według ruchu oporu wraz z modułem sprzętowym spłonęły retransmitery, zapewniające stabilną łączność radiową. Wieża była również platformą dla anten systemów walki radioelektronicznej, tłumiących sygnały dronów, a jej zniszczenie umożliwiło ukraińskim dronom swobodne działanie.

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch oporu działający na anektowanym przez Rosję Krymie i innych okupowanych przez Moskwę terytoriach Ukrainy. Doniesienia o pierwszych skutecznych działaniach partyzanckich tej organizacji pojawiły się na początku lutego 2023 roku.

