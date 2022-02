Wojna w Ukrainie. Komorowski: dzisiaj toczy się walka o każdy dzień

Trwa czwarty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Dzisiaj toczy się walka o każdy dzień, czy szybciej się będzie mobilizował świat zachodni i Ukraina w tej walce, czy też wygra Putin, tu jeszcze wszystko nie jest rozstrzygnięte - powiedział w programie "Atak Rosji" w TVN24 były prezydent Bronisław Komorowski. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier i były szef dyplomacji, a obecnie europoseł, powiedział, że potrafi sobie wyobrazić to, że Putin "może stracić władzę w wyniku tej tragicznej awantury, jaką wywołał".

Niedziela to czwarty dzień ataków Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie weszły do Donbasu, próbują zająć Kijów, prowadzą ofensywę na wielu kierunkach, również z Białorusi. Na miasta spadają rakiety i ogień artyleryjski, również samoloty Federacji Rosyjskiej prowadzą naloty na cele w całym kraju, między innymi lotniska i bazy wojskowe.

Komorowski: dzisiaj toczy się walka o każdy dzień

Odniósł się też do działań Zachodu wobec rosyjskiego ataku. - Widać, że sankcje nie były skuteczne na etapie powstrzymywana Putina, prewencyjnie nie zadziałały - stwierdził. Dodał jednak, że te sankcje, które zostały ogłoszone przez Unię Europejską w niedzielę, "muszą przynieść efekt".

- Dziś widać, że podrażniono Putina, on straszy teraz bronią jądrową, ale według mnie on też się boi - mówił dalej Bronisław Komorowski.

Jego zdaniem rosyjski przywódca może obawiać się, że inwazja nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami i planami. Stwierdził przy tym, że "każdy dzień może spowodować, że ofensywa rosyjska gdzieś ugrzęźnie". - Myślę, że jeżeli Ukraina da radę wytrzymać ten tydzień - 10 dni, (...), to ofensywa rosyjska prawdopodobnie wyhamuje, a kto wie, czym sie skończy - mówił dalej były prezydent. Ocenił, że "Ukraina nie jest bez szans".

Gość TVN24 został również zapytany, co jeszcze w tej sytuacji może zrobić Polska. - Dobrze oceniam szarżę dyplomatyczną obecnych polskich władz, ale ta szarża byłaby dwa albo trzy razy bardziej skuteczna, gdyby była przeprowadzona przez kraj, który się cieszy szacunkiem w Unii Europejskiej, zaufaniem, poczuciem współlojalności za politykę Unii Europejskiej. Polska może próbować odbudować swoją pozycję w świecie Zachodu po to, żeby lepiej reprezentować interesy Ukrainy - stwierdził.

Komorowski odniósł się też do działań ukraińskiego prezydenta w czasie wojny. Jego zdaniem Zełenski "znakomicie trafia w potrzeby społeczeństwa ukraińskiego", a jego postawa "budzi największy szacunek i uznanie".

Cimoszewicz: potrafię sobie wyobrazić to, że Putin może stracić władzę

- Potrafię sobie wyobrazić to, że on może stracić władzę w wyniku tej tragicznej awantury, jaką wywołał - stwierdził. - Nie przesądzając o wyniku wojskowym, moim zdaniem on osobiście i Rosja ponoszą ciężką klęskę polityczną, a sukces polityczny odnosi Ukraina - dodał.