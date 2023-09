Wywiad wojskowy Ukrainy: rosyjskie okręty zaatakowane w Sewastopolu nie nadają się już do naprawy

Rosyjskie okręty zaatakowane w stoczni w Sewastopolu nie nadają się już do naprawy - przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). W środę w wyniku ataku rakietowego uszkodzone miały tam zostać okręt podwodny oraz duża jednostka desantowa.

- To znaczne uszkodzenia i można obecnie mówić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że nie nadają się do naprawy - przekazał Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Według niego zaatakowane rosyjskie jednostki to okręt desantowy Minsk oraz okręt podwodny Rostow na Donu.