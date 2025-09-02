Premier Wielkiej Brytanii o "koalicji chętnych" Źródło: Reuters

"W czwartek odbędzie się posiedzenie koalicji chętnych, na którym przedyskutujemy przygotowane punkty gwarancji bezpieczeństwa. Jako jeden z głównych elementów gwarancji bezpieczeństwa widzimy członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w komunikatorze Telegram.

O posiedzeniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, oraz gwarancjach bezpieczeństwa dla jego kraju Zełenski w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z premierem Portugalii Luisem Montenegro. Rozmawiali oni także o wspólnej produkcji dronów oraz udziale portugalskiego biznesu w odbudowie Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Spotkanie tak zwanej koalicji chętnych

Wcześniej w poniedziałek agencja Reutera podała, że Pałac Elizejski potwierdził, że 4 września w Paryżu odbędzie się spotkanie koalicji chętnych - zaplanowano je w formacie hybrydowym. Według agencji AFP w rozmowach weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa rozmowy w stolicy Francji będą dotyczyć również Rosji, która odmawia zawarcia pokoju w trwającej od lutego 2022 r. wojnie na pełną skalę z Ukrainą.

O czwartkowym spotkaniu jako pierwszy - w niedzielę - poinformował dziennik "Financial Times". Podał on, że kontynuowane będą rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że udział w nich wezmą - prócz prezydenta Francji Emmanuela Macrona - kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

