Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne spotkanie koalicji chętnych. Zełenski o "głównym elemencie gwarancji"

Wołodymyr Zełenski
Premier Wielkiej Brytanii o "koalicji chętnych"
Źródło: Reuters
W czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie tak zwanej koalicji chętnych, podczas którego omówione zostaną przygotowane punkty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

"W czwartek odbędzie się posiedzenie koalicji chętnych, na którym przedyskutujemy przygotowane punkty gwarancji bezpieczeństwa. Jako jeden z głównych elementów gwarancji bezpieczeństwa widzimy członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w komunikatorze Telegram.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Będzie spotkanie liderów w sprawie Ukrainy. Co z obecnością Polski

O posiedzeniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, oraz gwarancjach bezpieczeństwa dla jego kraju Zełenski w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z premierem Portugalii Luisem Montenegro. Rozmawiali oni także o wspólnej produkcji dronów oraz udziale portugalskiego biznesu w odbudowie Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Spotkanie tak zwanej koalicji chętnych

Wcześniej w poniedziałek agencja Reutera podała, że Pałac Elizejski potwierdził, że 4 września w Paryżu odbędzie się spotkanie koalicji chętnych - zaplanowano je w formacie hybrydowym. Według agencji AFP w rozmowach weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Putin dostał propozycję "bardzo serio". Ma czas do poniedziałku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin dostał propozycję "bardzo serio". Ma czas do poniedziałku

Oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa rozmowy w stolicy Francji będą dotyczyć również Rosji, która odmawia zawarcia pokoju w trwającej od lutego 2022 r. wojnie na pełną skalę z Ukrainą.

O czwartkowym spotkaniu jako pierwszy - w niedzielę - poinformował dziennik "Financial Times". Podał on, że kontynuowane będą rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że udział w nich wezmą - prócz prezydenta Francji Emmanuela Macrona - kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
Władimir Putin
Putin gra "odwrotnie do tego, co deklarował". Ze strony USA "wszystkie opcje na stole"
Świat
Rudy Giuliani
Dostanie najwyższe odznaczenie. Zapowiedź tuż po poważnym wypadku
Świat
Andrej Babis
Były premier zaatakowany na wiecu. Został ranny
Świat
Karol Nawrocki
Nawrocki o reparacjach, "wewnętrzne podziały", zarzuty po uwięzieniu ginekolożki
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gwałtowne burze
W części kraju będzie bardzo gorąco
METEO
imageTitle
Królowa trzysetówek. Muchova nie do złamania
EUROSPORT
Andrzej Duda z opatrunkiem na palcu
To nie były prace domowe. Tajemnica utraty końcówki palca
Polska
imageTitle
Koszykarze we wtorek ze wsparciem piłkarzy?
EUROSPORT
Niemiecka gospodarka
"Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Jakub Loska
Pożar sortowni w Bełżycach
Pożar sortowni. Mieszkańcy dostali alert
Polska
Wpis Brudzińskiego
Kaczyński, piwo, woda i zachód słońca. "Każdy rozgarnięty to wybierze"
Polska
imageTitle
Wielka Osaka. Nie dała szans Gauff
EUROSPORT
Hulajnoga
"Hulaj z głową". Co zrobić, by już żadne dziecko nie zginęło na hulajnodze?
BIZNES
Upał w Londynie
Najcieplejsze lato od ponad 140 lat
METEO
imageTitle
Polska kolonia w Porto. Kiwior oficjalnie Smokiem
EUROSPORT
Edukacja zdrowotna
Są szkoły, gdzie edukacji zdrowotnej nie będzie
Katarzyna Górniak
imageTitle
Świątek wysłała zaskakującą wiadomość po ostatniej piłce
EUROSPORT
Piorun
IMGW ostrzega przed upałem. W prognozach burze i ulewy
METEO
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Tramwajem z Woli do Dworca Zachodniego. Trzy i pół roku na projektowanie
WARSZAWA
Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Niezwykle rzadki widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
METEO
Barbara Nowacka
"To daleko posunięte chamstwo i seksizm"
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?
Szymon Żyśko
Świątek
Włączyła tryb ekspres. Świątek w ćwierćfinale US Open
EUROSPORT
Dariusz Klimczak
"Rozumiem, że ma plan, jest umówiony z kanclerzem Niemiec"
Polska
warszawa polska centrum metro shutterstock_2475623847
Wracają do Polski. Ekspert wskazuje, dlaczego
BIZNES
Karol Nawrocki w Wieluniu
"Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela z MSZ
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
WARSZAWA
Łyska
"Dobra wiadomość". Na te gatunki nie będzie można polować
METEO
Robert Fico
Dotąd odmawiał rozmowy, teraz spotka się z Zełenskim. Ale wcześniej z Putinem
Świat
Powerball jackpot loteria kumulacja
Potężna kumulacja. Ponad miliard w puli
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica