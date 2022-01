Wołodymyr Zełenski apeluje do Ukraińców o spokój. Zapewnia, że poziom wsparcia międzynarodowego "jest wysoki jak nigdy"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w środę wieczorem wystąpieniu zaapelował do rodaków o to, by nie wpadali w panikę - ocenił, że zagrożenie ze strony Rosji nie wzrosło, zwiększył się natomiast "rozgłos" wokół tej kwestii.

- Teraz wszystkie wiadomości, cała przestrzeń informacyjna jest pełna wiadomości o wojnie z Rosją. O tym, że wtargnięcie może rozpocząć się jutro, w każdej chwili. I że to już pewne - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w środę nagraniu.

- Co tu jest nowego? Czyż to nie jest rzeczywistość od ośmiu lat? Czyżby wtargnięcie nie zaczęło się w 2014 roku? Czyżby ryzyko wojny pojawiło się dopiero teraz? – mówił ukraiński przywódca. - Te zagrożenia istnieją nie od wczoraj i nie wzrosły. Wzrósł natomiast rozgłos wokół nich - ocenił.

Zełenski: Rosja chce osłabić Ukrainę, by zmusić ją do ustępstw

Według Wołodymyra Załenskiego trwa aktywny atak nie na ziemię ukraińską, tylko na ludzkie nerwy, by stale czuli lęk. Wpływa to też na emocje inwestorów i koniunkturę dla biznesu - dodał. - Osłabić Ukrainę, by zmusić ją do ustępstw. Stworzyć takie tło, by nasze "nie" brzmiało słabiej - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski PRSIDENTIAL PRESS SERVICE/PAP/EPA

Prezydent powiedział, że obecnie jedynym powodem paniki będzie to, jeśli ludzie się jej poddadzą i zaczną wypłacać pieniądze z banków, wykupować wszystko ze sklepów, podsyłać znajomym fejki.

Zaapelował do mieszkańców o spokój, a do mediów o to, by "były zasobami masowej informacji, a nie masowej histerii". Partnerów wezwał natomiast do tego, by nie tylko mówili o tym, co może zrobić jutro Rosja, ale też o tym, jak konkretnie będzie na to reagować świat.

Poziom wsparcia międzynarodowego dla Kijowa "wysoki jak nigdy"

- Ukraina nie chce wojny, ale Ukraina ma być zawsze gotowa do niej. Nie boi się, bo broni swojej ziemi. Nie podda się, bo to nasza ziemia, nie ma dokąd uciekać - kontynuował szef państwa. Zapewnił, że Ukraina stale wzmacnia swoje obronne zdolności. - Mamy silną, śmiałą armię, gotową na wszystko każdego dnia - wskazał.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell udał się na linię rozgraniczenia w ogarniętym konfliktem Donbasie STANISLAV KOZLIUK/PAP/EPA

- Wiemy o wszystkich możliwych zagrożeniach i znamy wszystkie możliwe nasze działania w odpowiedzi - dodał. - Liczymy przede wszystkim na siebie. Nie dlatego, że nie mamy wsparcia, mamy je. A dlatego, że mamy godność i dumę - podkreślił. Ocenił przy tym, że poziom wsparcia międzynarodowego dla Kijowa "jest wysoki jak nigdy". - Robimy wszystko, by dyplomatyczną ścieżką doprowadzić do zaprowadzenia pokoju na Ukrainie - oświadczył.

Autor:asty

Źródło: PAP