Wołodymyr Zełenski zleca "zagwarantowanie dodatkowej ochrony" Białorusinów

Białorusini, uciekający przed represjami w swoim kraju na sąsiednią Ukrainę, muszą być bezpieczni. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił służbom, by zagwarantowały ich ochronę. Decyzja zapadła po znalezieniu w kijowskim parku ciała 26-letniego Witala Szyszoua, szefa Białoruskiego Domu na Ukrainie.

"Każdy Białorusin, który może stać się celem przestępstwa w związku ze swoim publicznym politycznym stanowiskiem, ma otrzymać specjalną i wiarygodną ochronę. Służba Bezpieczeństwa i MSW powinny opracować precyzyjny algorytm oceny możliwego ryzyka oraz system odpowiedzi na te ryzyka, by usunąć wszelkie zagrożenia dla ludzi" - przekazał Wołodymyr Zełenski w komunikacie.

Bliscy nie wierzą w samobójstwo

Ciało 26-letniego szefa Białoruskiego Domu na Ukrainie znaleziono w jednym z kijowskich parków we wtorek rano. Ukraińska policja przekazała, że jako dwie główne potencjalne przyczyny śmierci Białorusina śledczy badają samobójstwo i zabójstwo upozorowane na samobójstwo. Na jego powieszonym ciele były zadrapania świadczące - według ekspertów - o upadku.

Szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko powiedział, że nie ma informacji o tym, by aktywista był śledzony przed śmiercią. Szyszou nie zwracał się też w tej sprawie do policji - dodał. Bliscy Szyszoua deklarują, że nie wierzą w to, że odebrał sobie życie.