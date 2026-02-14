Ukraina uhonorowana. Tusk: wszyscy powinniśmy być jej wdzięczni

Nagroda imienia Ewalda von Kleista po raz pierwszy została przyznana ludności całego kraju.
Na ceremonii, oprócz ukraińskiego przywódcy, obecni byli: polski premier Donald Tusk, premier Bawarii Dr Markus Soeder oraz przewodniczący monachijskiej konferencji Wolfgang Ischinger.
Zełenski: jesteśmy pełni wdzięczności
Ukraiński prezydent podziękował za wsparcie dla swojego kraju. - Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas od samego początku pełnoskalowej wojny. Jesteśmy pełni wdzięczności, że jesteście największymi donatorami naszego kraju. Bardzo nam pomogliście - zapewnił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że w ramach pomocy, "wiele kroków podjęły Niemcy, a także inni partnerzy i Europa".
- Niemcy wykonały ogromny krok, zapewniając nam pierwszy system Patriot do obrony powietrznej. Widzimy, jak bardzo jest to dla nas ważne każdego dnia - podczas tych ogromnych krwawych ataków na naszych cywilów, na nasz system energetyczny - powiedział. Zaznaczył też, że był to pierwszy raz, gdy system ten został przekazany poza NATO.
Tusk: my wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie
Głos podczas konferencji zabrał również polski premier. - Niektórzy twierdzą, że Ukraina powinna być za wszystko wdzięczna. Prawda jest dokładnie odwrotna. My wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie - podkreślił Donald Tusk.
Tusk podziękował za wsparcie Ukrainy i decyzję o przyznaniu nagrody. - Nie ma wystarczająco dobrej nagrody (dla Ukrainy - red). Nawet nagroda Nobla nie byłaby wystarczająca. Jestem absolutnie przekonany, że zasługujecie na coś więcej - powiedział.
Nagroda Ewalda von Kleista
Nagroda im. Ewalda von Kleista jest rozdawana co roku podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jest przeznaczona dla osób i organizacji związanych z polityką bezpieczeństwa, które wniosły wybitny wkład w międzynarodowe bezpieczeństwo, pokój i zarządzanie konfliktami.
Ewald‑Heinrich von Kleist był członkiem antynazistowskiego ruchu oporu w Niemczech i ważną postacią w powojennym dyskursie dotyczącym bezpieczeństwa transatlantyckiego. Założył pierwowzór Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - Internationale Wehrkunde (Międzynarodowe Spotkanie Studiów Wojskowych).
Poprzedni laureaci tej nagrody to m.in. wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Angela Merkel.
Autorka/Autor: Adrian Wróbel /lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24