Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraina uhonorowana. Tusk: wszyscy powinniśmy być jej wdzięczni

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium
Tusk: wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski odebrał nagrodę imienia Ewalda von Kleista dla Ukrainy. Wyróżnienie to przyznawane jest podczas corocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Obecny na ceremonii Donald Tusk stwierdził, że "nie ma wystarczająco dobrej nagrody" dla tego narodu.

Nagroda imienia Ewalda von Kleista po raz pierwszy została przyznana ludności całego kraju.

Na ceremonii, oprócz ukraińskiego przywódcy, obecni byli: polski premier Donald Tusk, premier Bawarii Dr Markus Soeder oraz przewodniczący monachijskiej konferencji Wolfgang Ischinger.

Zełenski: jesteśmy pełni wdzięczności

Ukraiński prezydent podziękował za wsparcie dla swojego kraju. - Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas od samego początku pełnoskalowej wojny. Jesteśmy pełni wdzięczności, że jesteście największymi donatorami naszego kraju. Bardzo nam pomogliście - zapewnił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że w ramach pomocy, "wiele kroków podjęły Niemcy, a także inni partnerzy i Europa".

 - Niemcy wykonały ogromny krok, zapewniając nam pierwszy system Patriot do obrony powietrznej. Widzimy, jak bardzo jest to dla nas ważne każdego dnia - podczas tych ogromnych krwawych ataków na naszych cywilów, na nasz system energetyczny - powiedział. Zaznaczył też, że był to pierwszy raz, gdy system ten został przekazany poza NATO.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium
Źródło: TVN24

Tusk: my wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie

Głos podczas konferencji zabrał również polski premier. - Niektórzy twierdzą, że Ukraina powinna być za wszystko wdzięczna. Prawda jest dokładnie odwrotna. My wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie - podkreślił Donald Tusk.

Tusk podziękował za wsparcie Ukrainy i decyzję o przyznaniu nagrody. - Nie ma wystarczająco dobrej nagrody (dla Ukrainy - red). Nawet nagroda Nobla nie byłaby wystarczająca. Jestem absolutnie przekonany, że zasługujecie na coś więcej - powiedział.

Nagroda Ewalda von Kleista

Nagroda im. Ewalda von Kleista jest rozdawana co roku podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jest przeznaczona dla osób i organizacji związanych z polityką bezpieczeństwa, które wniosły wybitny wkład w międzynarodowe bezpieczeństwo, pokój i zarządzanie konfliktami.

Ewald‑Heinrich von Kleist był członkiem antynazistowskiego ruchu oporu w Niemczech i ważną postacią w powojennym dyskursie dotyczącym bezpieczeństwa transatlantyckiego. Założył pierwowzór Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - Internationale Wehrkunde (Międzynarodowe Spotkanie Studiów Wojskowych).

Poprzedni laureaci tej nagrody to m.in. wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Angela Merkel.

OGLĄDAJ: "Jestem w szoku, tego nie da się opisać". Tomasiak z kolejnym medalem!
pap_20260214_2K8

"Jestem w szoku, tego nie da się opisać". Tomasiak z kolejnym medalem!
WYDANIE SPECJALNE

pap_20260214_2K8
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskWołodymyr ZełenskiMonachijska Konferencja BezpieczeństwaUkrainaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Polska 2050
"Rozłam", "tego nie da się powstrzymać". Będzie nowy klub w Sejmie?
Patryk Michalski
imageTitle
Tomasiak zaapelował. "Proszę, żebyście tak cały czas robili"
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Nawrocki i Tusk jednym głosem. "Jesteś wielki!"
Świat
imageTitle
Kilka medalowych szans. Plan niedzielnych startów Polaków na igrzyskach
EUROSPORT
Śnieg, intensywne opady, śnieżyca, noc
Znów zaczął padać śnieg. Gdzie i ile go dosypie? Mapy
METEO
imageTitle
Małysz w szoku po sukcesie. "Tego się nie da opisać"
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczna końcówka Polki. Wyszarpała awans
EUROSPORT
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
METEO
imageTitle
Wielka chwila dla Tomasiaka. Odebrał medal z rąk szefowej MKOl
EUROSPORT
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
METEO
imageTitle
Tomasiak przesuwa granicę. "Liczyłem, że się poprawię"
EUROSPORT
imageTitle
Zobacz skoki, które dały Tomasiakowi brązowy medal!
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak znów to zrobił! Drugi medal olimpijski rewelacyjnego nastolatka
EUROSPORT
NIEMCY KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA W MONACHIUM Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium 2026
Po "traumatycznym wspomnieniu" to przemówienie przyjęto z "westchnieniem ulgi"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Niesamowity wyczyn na lodzie. Czekano na to 46 lat
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne czwarte miejsce nie złamie Żurka. "Jestem silny, nie poddaję się"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium
Zełenski o "niespodziance" przed rozmowami z Rosją
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
METEO
Aleksiej Nawalny
Śmierć Nawalnego - ustalenia pięciu państw. "Toksyna niewystępująca w Rosji"
Świat
Kacper Tomasiak
Jest niesamowity! Kacper Tomasiak z medalem na dużej skoczni! (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Pędził ze wszystkich sił. Zobacz start Żurka na 500 m
EUROSPORT
imageTitle
Wielki pech. Żurek ponownie tuż za podium
EUROSPORT
dsdsd
Zimowe igrzyska olimpijskie. Najważniejsze wydarzenia z 14 lutego (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy"
Świat
Kobieta jest podejrzana o zabójstwo partnera
Zginął od ciosów nożem. Dowody wskazały na partnerkę zmarłego
Poznań
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
METEO
Policja
Chodził z maczetą, groził nastolatkom. Szuka go policja z Poznania
Poznań
imageTitle
Pierwszy medal dla Ameryki Południowej stał się faktem. "Nie ma znaczenia, skąd jesteś"
EUROSPORT
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte
WARSZAWA
shutterstock_1895930971
Seks w podziemiu: jak wygląda życie osób uzależnionych od "przyjemności"
Agata Daniluk

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica