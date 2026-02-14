Ukraina uhonorowana. Tusk: wszyscy powinniśmy być jej wdzięczni

Tusk: wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagroda imienia Ewalda von Kleista po raz pierwszy została przyznana ludności całego kraju.

Na ceremonii, oprócz ukraińskiego przywódcy, obecni byli: polski premier Donald Tusk, premier Bawarii Dr Markus Soeder oraz przewodniczący monachijskiej konferencji Wolfgang Ischinger.

Zełenski: jesteśmy pełni wdzięczności

Ukraiński prezydent podziękował za wsparcie dla swojego kraju. - Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas od samego początku pełnoskalowej wojny. Jesteśmy pełni wdzięczności, że jesteście największymi donatorami naszego kraju. Bardzo nam pomogliście - zapewnił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że w ramach pomocy, "wiele kroków podjęły Niemcy, a także inni partnerzy i Europa".

- Niemcy wykonały ogromny krok, zapewniając nam pierwszy system Patriot do obrony powietrznej. Widzimy, jak bardzo jest to dla nas ważne każdego dnia - podczas tych ogromnych krwawych ataków na naszych cywilów, na nasz system energetyczny - powiedział. Zaznaczył też, że był to pierwszy raz, gdy system ten został przekazany poza NATO.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Źródło: TVN24

Tusk: my wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie

Głos podczas konferencji zabrał również polski premier. - Niektórzy twierdzą, że Ukraina powinna być za wszystko wdzięczna. Prawda jest dokładnie odwrotna. My wszyscy powinniśmy być wdzięczni Ukrainie - podkreślił Donald Tusk.

Tusk podziękował za wsparcie Ukrainy i decyzję o przyznaniu nagrody. - Nie ma wystarczająco dobrej nagrody (dla Ukrainy - red). Nawet nagroda Nobla nie byłaby wystarczająca. Jestem absolutnie przekonany, że zasługujecie na coś więcej - powiedział.

Nagroda Ewalda von Kleista

Nagroda im. Ewalda von Kleista jest rozdawana co roku podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jest przeznaczona dla osób i organizacji związanych z polityką bezpieczeństwa, które wniosły wybitny wkład w międzynarodowe bezpieczeństwo, pokój i zarządzanie konfliktami.

Ewald‑Heinrich von Kleist był członkiem antynazistowskiego ruchu oporu w Niemczech i ważną postacią w powojennym dyskursie dotyczącym bezpieczeństwa transatlantyckiego. Założył pierwowzór Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - Internationale Wehrkunde (Międzynarodowe Spotkanie Studiów Wojskowych).

Poprzedni laureaci tej nagrody to m.in. wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Angela Merkel.

OGLĄDAJ: "Jestem w szoku, tego nie da się opisać". Tomasiak z kolejnym medalem!