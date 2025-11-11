Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Operacja "Midas" i "pralnia pieniędzy" w biurze byłego deputowanego

Ukraińska policja zatrzymała poszukiwanego mężczyznę
Ulice Kijowa. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) przekazało, że uczestnicy afery korupcyjnej w ukraińskiej energetyce zalegalizowali około 100 milionów dolarów przez kijowskie biuro byłego deputowanego, zbiegłego do Rosji Andrija Derkacza. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że każda osoba zamieszana w korupcję zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

Zamieszani w aferę mieli systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości od 10 procent do 15 procent wartości kontraktów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w godzinach wieczornych, że winni afery zostaną ukarani. - Wszelkie skuteczne działania przeciwko korupcji są bardzo potrzebne. Konieczna jest nieuchronność kary. Enerhoatom zapewnia obecnie największą część produkcji energii w Ukrainie. Czystość w tej spółce to priorytet - podkreślił w nagraniu wideo.

Ukraińska policja
Ukraińska policja
Źródło: Shutterstock

Po wyjeździe z Ukrainy do Rosji Andrij Derkacz, znany z poglądów prorosyjskich, został senatorem Federacji Rosyjskiej. NABU oświadczyło, że w należącym do niego biurze w Kijowie zorganizowano "pralnię pieniędzy". "Łącznie w trakcie dokumentowania działalności tego biura przez jego obrót przeszło około 100 mln dolarów" - podkreślono w NABU. Pieniądze były prane poprzez sieć spółek zagranicznych i osób przebywających za granicą.

"Szczególną uwagę poświęcano kryptowalutom. Większość operacji, w tym wypłaty gotówki, odbywała się poza granicami Ukrainy. Na przykład podczas zagranicznych delegacji przedstawicieli organów państwowych i kierownictwa państwowych przedsiębiorstw sektora energetycznego" - zaznaczyło NABU.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe nieruchomości. Fałszywka Kremla
FAŁSZ"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe domy
Gabriela Sieczkowska
Rada Najwyższa Ukrainy
Ukraina wycofuje się z kontrowersyjnej ustawy. Przyjęto nowe przepisy
Jeden z dronów wykorzystywanych przez operatorów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego
Korupcja "na dużą skalę" przy zakupie dronów. Służby zatrzymały posła

Akcja śledczych NABU

Biuro poinformowało, że operacja "Midas" nad rozpracowaniem schematów korupcyjnych w Enerhoatomie trwa od lata 2024 roku i obecnie ma miejsce jej końcowy etap.

Wcześniej NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) opublikowały część nagrań audio z dochodzenia w tej sprawie. Pojawiają się w nich osoby o pseudonimach "Rakieta", "Tenor" i "Karlson". Rozmawiają oni o budowie obiektów w sektorze energetycznym, podziale łapówek i możliwych zmianach kadrowych w ministerstwie energetyki i Enerhoatomie.

Współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest wśród podejrzanych w sprawie afery korupcyjnej w ukraińskiej energetyce. Źródła portalu Ukrainska Prawda poinformowały, że śledczy NABU w poniedziałek rano przeprowadzili przeszukania u Tymura Mindicza - biznesmena i współwłaściciela firmy producenckiej Kwartał 95, a także współpracownika Zełenskiego. Według portalu Mindicz wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed przeszukaniem.

NABU prowadziło też w poniedziałek przeszukania u ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenki, który wcześniej pełnił funkcję ministra energetyki - przekazały źródła Ukrainskiej Prawdy w organach ścigania.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Ukraina
Czytaj także:
Przemarsze i zgromadzenia 11 listopada
Marsz, bieg, uroczystości państwowe. Wiele zamkniętych ulic, zakazy parkowania
WARSZAWA
Ulewny deszcz nadciąga nad Tajwan
Odwołane loty, tysiące ewakuowanych. "Nie możemy tracić czujności"
METEO
Aktualny obraz orła w Nadleśnictwie Lipusz
Orzeł z tysięcy drzew. Z roku na rok widać go lepiej
Trójmiasto
imageTitle
Nowy Jork u stóp Lewandowskich. "Wyjątkowy dzień"
EUROSPORT
1 godz 35 min
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku
Chrzest z Bizancjum, Tatarzy na pomniki i zbawienny ziemniak. Jak mogła wyglądać Polska?
Terlikowski. Istota rzeczy
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Tak będą wyglądały dzisiejsze uroczystości
RELACJA
Portret Louisa Lewandowskiego z 1850 roku
Lewandowski. Czy to jest polskie nazwisko?
Aleksander Przybylski
1 godz 4 min
pc
Ile dzieli nas od wojny nuklearnej? Kino już wie i to nie są dobre wieści
Kultura polityczna
Marsz Niepodległości
"Polityczne złoto", które "stało się świętem określonej grupy Polaków"
Polska
Gęsta mgła
Alarmy IMGW. Tam należy zachować ostrożność
METEO
Donald Trump
"Nie będzie miał innego wyjścia". Trump grozi pozwem na miliard dolarów
Świat
imageTitle
Emerytura po mundialu? Selekcjoner rywali Polaków zaskoczył
EUROSPORT
Pokażcie, jak obchodzicie 11 listopada
Święto Niepodległości. Jak świętujecie? Za co kochacie Polskę?
KONTAKT24
26 min
cenckiewicz
Premiera"Nie jest lubiany w PiS". Kim jest jeden z najbardziej zaufanych ludzi Nawrockiego?
Czarno na białym
Słowacja przekazała Ukrainie myśliwce MiG-29
Nowe władze chciały karać za przekazanie Ukrainie uzbrojenia. Śledztwo umorzone
Świat
Karol Nawrocki
Apel do Nawrockiego, Święto Niepodległości, biało-czerwony Empire State Building
Warto wiedzieć
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Przełom w Senacie. Koniec impasu coraz bliżej
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Przed nami chłodne, pochmurne Święto Niepodległości
METEO
Empire State
Biało-czerwony Empire State Building. Lewandowski mistrzem ceremonii
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent weźmie udział w Marszu Niepodległości
Polska
Donald Trump
Media: czarne chmury nad Trumpem
BIZNES
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
Wstajesz i nagle wzrasta ci tętno. Wielu z nas nie wie, że ma POTS
Maria Mikołajewska
imageTitle
Trenerzy docenili Bednarka. Wielkie wyróżnienie
EUROSPORT
Lotnisko w San Francisco
Prezydent USA grozi kontrolerom. "Zastąpią was prawdziwi patrioci"
BIZNES
imageTitle
"Zrobiono ze mnie pośmiewisko". Ostre słowa byłego mistrza świata
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Siemoniak w "Kropce nad i" o "pierwszej porażce prezydenta"
Polska
Zbigniew Ziobro
Dorota Brejza: Ziobro jest szkodnikiem
Polska
Ministra gospodarki RFN Katherina Reiche
Niemiecka ministra: stawiamy czoła trudnej sytuacji
BIZNES
imageTitle
Awaryjne powołanie. Dowiedział się rano, jest już w Warszawie
EUROSPORT
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Efekt jeziora. W nocy spadło 30 centymetrów śniegu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica