Szef unijnej dyplomacji w Kijowie. "Ukraina nie potrzebuje oklasków"

991 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w kontekście wyborów w USA zapewnił w Kijowie o wsparciu UE dla Ukrainy. Doradca Donalda Trumpa zapowiedział, że jeśli Wołodymyr Zełenski będzie chciał odzyskać Krym, to usłyszy od nowej administracji, że "Krymu już nie ma". Władimir Putin przypieczętował sojusz wojskowy z Koreą Północną. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell , który przybył w sobotę do Kijowa, podkreślił na konferencji prasowej z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą, że UE wspiera Ukrainę i wezwał do zwiększenia i przyspieszenia dostaw pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii.

- To wizyta, która ma wyraźny cel po posiedzeniu Rady UE w Budapeszcie i po amerykańskich wyborach. Wyraźnym celem tej wizyty jest podkreślenie wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy. Wsparcie to pozostaje niezachwiane. To wsparcie jest absolutnie konieczne, abyście mogli nadal bronić się przed rosyjską agresją - powiedział Borrell.