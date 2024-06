Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, spotkał się z dziennikarzami. W rozmowach brał udział reporter TVN24 Tomasz Kanik. - Zorganizujemy drugi szczyt, na którym będzie można zaprezentować plan pokojowy przedstawicielowi Rosji - mówił Jermak. Reporter TVN24 przypomniał, że strona ukraińska zaprezentowała już dziesięciopunktowy plan pokojowy, ale Rosja będąca agresorem w wojnie, nie chce o nim słyszeć, bo Ukraina widzi swoją niepodległość tylko z należącymi do niej Krymem i Donbasem. To terytoria od ponad 10 lat przez Moskwę okupowane.

Reporter TVN24 Tomek Kanik wziął udział w zdalnym spotkaniu dziennikarzy z szefem gabinetu prezydenta Ukrainy. Głównym tematem był szczyt pokojowy w Szwajcarii, który odbędzie się 15 i 16 czerwca.

Według Tomasza Kanika dla Ukrainy udział w tym szczycie to "część wielkiej ofensywy dyplomatycznej i informacyjnej". - To jest oczywiste dla Ukrainy, że bez wsparcia świata Zachodu nie można doprowadzić do (...) bycia niezależnym państwem w swoich uznawanych przez wszystkie międzynarodowe organizacje granicach - mówił reporter.

- Często mówimy o eskalacji ze strony Rosji, tego się świat obawia. Tymczasem Ukraińcy mówią, że najlepszym sposobem na to, żeby eskalować agresję Rosjan, jest pokazanie słabości. Dlatego Ukraina, siadając do stołu i chcąc rozmawiać o pokoju, musi mieć silną pozycję. Silna pozycja to jak największa liczba państw, która jest w stanie przyjąć ukraińskie zrozumienie niepodległości, a nie rosyjskie zrozumienie świata - powiedział reporter.

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak president.gov.ua

Szef gabinetu Zełenskiego zapowiada przedstawienie planu na drugim szczycie pokojowym

Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, podczas zdalnego spotkania z dziennikarzami powiedział, że "w ciągu kilku miesięcy" Ukraina przedstawi plan pokojowy. - Zorganizujemy drugi szczyt, na którym będzie można go zaprezentować przedstawicielowi Rosji - mówił Jermak.

- Dla nas bardzo ważne jest, aby był to wspólny plan. Po drugie chcielibyśmy, aby stało się to na drugim szczycie pokojowym, z udziałem wszystkich krajów, które są z nami, pracują z nami i cały czas idą tą drogą. To będzie prawdziwy plan, bo będzie potwierdzony przez inne, odpowiedzialne państwa świata - dodał.

Dziesięciopunktowy plan Ukrainy

Tomasz Kanik przypomniał, że Ukraińcy zaprezentowali już swój dziesięciopunktowy plan na to, by doprowadzić do pokoju. - Ale to jest plan, który w ogóle nie jest do zaakceptowania (dla Rosji - red.), przynajmniej na tym etapie. Ukraińcy w tym planie mówią wprost, że proszą o uszanowanie granic - mówił reporter TVN24.

- Świat uznał niepodległą Ukrainę w granicach, gdzie jest Krym i Donbas, ale Rosjanie wbrew wszelkim normom międzynarodowym zaatakowali Ukrainę, uznali, że część kraju jest właściwie rosyjska - przypomniał Kanik.

Pułapka historyczna, którą Rosja sama na siebie zastawia

Władimir Putin i Kreml lubią posługiwać się argumentami odnoszącymi się do polityki historycznej i przekonywać, że Rosja zajmowała tradycyjnie większość wschodnioeuropejskich ziem i niektóre kraje istnieją na jej dawnym terytorium dopiero od stosunkowo niedawna.

Putin i Kreml mylą jednak pojęcia, przekładając celowo inne realia istnienia państw w przeszłości na współczesne rozumienie takich pojęć jak naród, terytorium czy państwowość.

Gdyby iść dalej w przeszłość, z łatwością odnajdzie się fakty pokazujące, że Księstwo Moskiewskie, które dało początek dawnej, pierwszej Rosji (carskiej), zaczęło się wyraźnie kształtować dopiero w XIV wieku, a więc około 400 lat później niż powstała Ruś Kijowska. Książęta moskiewscy byli też w średniowieczu zależni od władców litewskich.

Większość dzisiejszych rosyjskich ziem w Europie była przez wieki, przed pojawieniem się na jej mapach politycznych Moskwy jako ośrodka władzy, zajęta przez tradycyjne społeczności i związki plemienne Słowian, ludów ugro-fińskich, tureckich, a później też m.in. przez imperium mongolskie.

Rosja dopiero 300-200 lat temu opanowała też wielkie połacia Syberii, które nigdy wcześniej do niej nie należały - bo należały po prostu do żyjących tam od tysiącleci północnych ludów.

Gdyby więc traktować przekonania Putina poważnie, można byłoby oczekiwać, że, któregoś dnia chętnie podda się np. dzisiejszej Mongolii. O tym jednak z jakiejś przyczyny nie wspomina.

Autorka/Autor:ek, adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl