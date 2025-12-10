Wojna w Ukrainie i walki o Pokrowsk Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

Ukraińskie wojska zdołały odzyskać kontrolę nad 13 z 29 km kwadratowych miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, choć jesienią nie było tam żadnych sił obrony - poinformował we wtorek generał Ołeksandr Syrski.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że w przyszłości planowane jest zwiększenie liczebności ukraińskich wojsk w mieście. Jednocześnie podkreślił, że Pokrowsk wraz z sąsiednim Myrnohradem nie są otoczone przez wojska rosyjskie, ale logistyka jest tam utrudniona.

Syrski potwierdził też wycofanie ukraińskich wojsk z okolic wsi Suchyj Jar, Łysiwka i Nowopawliwka na południowy wschód od Pokrowska. "Dalsze utrzymywanie ich tam było nieuzasadnione" - cytuje głównego dowódcę ukraińskiej armii agencja Interfax-Ukraina.

Syrski: Rosja stosuje dezinformację i swoje fałszywe mapy

Według Syrskiego Rosjanie zwiększają liczebność swych sił na kierunku pokrowskim, obecnie liczą one już ponad 155 tysięcy. "Właśnie na ten kierunek przypada 40-50 procent wszystkich KAB (kierowanych bomb lotniczych - red.), których Rosja stosuje na froncie" - oświadczył ukraiński generał.

Syrski podkreślił, że skala rosyjskich kłamstw znacznie przewyższa rzeczywiste tempo postępów rosyjskich wojsk. "Wróg wykorzystuje dezinformację i swoje fałszywe mapy w hybrydowej wojnie przeciwko Ukrainie, wpływając zarówno na zagraniczną opinię publiczną, jak i na nasze społeczeństwo oraz naszą armię" - dodał.

Obecnie na odcinku pokrowskim toczą się najbardziej intensywne walki.

