958 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosyjscy żołnierze przygotowują natarcie na obwód charkowski, gdzie zagrożony jest m.in. Kupiansk. Premier Słowacji sprzeciwił się ewentualnemu dołączeniu Ukrainy do NATO, strasząc widmem III wojny światowej. Ukraiński wywiad poinformował o zniszczeniu rosyjskiego przeciwlotniczego systemu rakietowego Osa o wartości 10 milionów dolarów. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Rzecznik prasowy brygady "Chartija" Gwardii Narodowej Ukrainy Wołodymyr Dehtariow powiedział w ukraińskiej telewizji, że w rejonie Wowczanska siły rosyjskie kopią tunele i podkładają miny. - Regularnie stosują tę taktykę. Prawdopodobnie pasuje ona bardziej do walk w miastach i na przedmieściach niż w pasach leśnych. Rzeczywiście należy zauważyć, że potrafią kopać – przekazał rzecznik.

> Premier Słowacji Robert Fico powiedział w niedzielę, że dopóki będzie premierem, to nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO. Jego zdaniem "byłoby to dobre tylko jako punkt wyjścia do III wojny światowej".