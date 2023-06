"WSJ": Patrioty stały się pierwszoplanowym bohaterem wojny, Ukraina dostanie kolejne

Systemy obrony powietrznej Patriot stały się pierwszoplanowym bohaterem podczas ukraińskiej obrony przed rosyjską napaścią. Ukraina odpiera obecnie większość zagrożeń z powietrza skierowanych przeciwko Kijowowi - zauważa dziennik "Wall Street Journal". Producent planuje przekazać Ukrainie pięć kolejnych baterii do końca 2024 roku - dodaje amerykańska gazeta.

Patrioty okazują się niezbędne ukraińskim jednostkom obrony powietrznej, broniącym zgrupowań wojskowych, a także miast i obiektów infrastruktury krytycznej. Władze w Kijowie chwalą amerykańskie wyrzutnie, podkreślając, że jest to jedyny rodzaj uzbrojenia, przy pomocy którego można zestrzeliwać rosyjskie pociski balistyczne - pisze "WSJ".

U.S. Army photo by Eugen Warkentin/DVIDS

Patriot U.S. Army photo by Eugen Warkentin/DVIDS

- Nikt nie miał 100-procentowej pewności, że Patriot jest w stanie zniszczyć (rosyjski - red.) pocisk hipersoniczny Ch-47 Kindżał. Ukraińcy to udowodnili. (...) Oficerowie w krajach partnerskich powiedzieli mi, że teraz uczą się obsługi Patriotów od nas - oświadczył w rozmowie z dziennikiem ukraiński pułkownik Serhij Jaremenko, dowódca broniącej Kijowa 96. brygady sił obrony powietrznej.

Kijów posiada dwie baterie Patriot, ma otrzymać pięć kolejnych

Ukraińska armia ma obecnie dwie pełne baterie systemu Patriot, obejmujące wyrzutnie, radar i stację kontrolną. Koncern Raytheon Technologies, wytwarzający to uzbrojenie, zwiększa produkcję do 12 systemów rocznie i planuje przekazać Kijowowi pięć kolejnych baterii do końca 2024 roku - czytamy na łamach serwisu "WSJ".