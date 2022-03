"Mamy grupę od militariów, pomocy humanitarnej, transportu". Oddolna inicjatywa w "hubie dla całej Ukrainy"

Przebywająca we Lwowie Waleria Koczina opowiedziała w TVN24, jak wygląda organizacja mieszkańców miasta pomagających w przekazywaniu pomocy humanitarnej do innych miast. - Ja się zajmuje wojskowymi rzeczami: szukam kamizelek kuloodpornych, hełmów, rzeczy dla wojskowych - wymieniała.

Socjolożka z wykształcenia oceniła, że "Lwów jest hubem dla całej Ukrainy". - Do miasta wjeżdża pomoc humanitarna z różnych krajów, a my organizujemy transport, który jedzie ze Lwowa do miast, które potrzebują większej pomocy - opowiedziała. - We Lwowie na szczęście jest w miarę dobrze. Mam nadzieję, że tak zostanie - przyznała.