"Raz, dwa, trzy, cztery, pięć". Walki już się tu nie toczą, zostało śmiertelne niebezpieczeństwo

Wycofanie się rosyjskiej armii nie kończy problemów mieszkańców wyzwolonych ukraińskich miast i wsi. Reporter CNN Ivan Watson odwiedził ukraińskiego rolnika, który własnoręcznie wykopuje miny ze swoich pól. To skrajnie niebezpieczne, ale mężczyzna musi to robić, by zasiać zboże. Brak ukraińskich plonów to droższa żywność na całym świecie.