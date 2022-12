Ostrzał Chersonia, są ofiary śmiertelne. Zełenski: zabijanie dla zastraszenia i przyjemności

Ukraińskie władze poinformowały, że w wyniku sobotniego ostrzału centrum Chersonia przez siły rosyjskie zginęło ośmioro cywilów, a 58 osób odniosło obrażenia. Chersoń, miasto obwodowe na południu Ukrainy, znajduje się blisko frontu i jest stale ostrzeliwane przez wojska agresora. "To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: walczymy z absolutnym złem

"Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowe, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" – napisał w Telegramie Wołodymyr Zełenski.