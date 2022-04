Mateusz Lachowski o wyzwolonym Irpieniu: miasto zaminowane, od czasu do czasu może się trafić rosyjski snajper

Lokalne ukraińskie władze informują o wyzwoleniu od rosyjskich sił kilku miejscowości wokół Kijowa. Dokumentalista i wolontariusz Mateusz Lachowski - który jest na miejscu - mówił, że między innymi Irpień jest wolny, ale "miasto jest zaminowane". - Od czasu do czasu może się trafić jakiś rosyjski snajper, bo podobno specjalnie Rosjanie zostawili tam pojedyncze osoby, właśnie takich snajperów, którzy męczą ludność cywilną i żołnierzy ukraińskich - dodał.

Dokumentalista i wolontariusz Mateusz Lachowski, który jest w Ukrainie , przyznał w rozmowie z TVN24, że rosyjscy żołnierze wycofują się z okolic Kijowa . Potwierdził - jak podawały wcześniej lokalne władze - że przez ukraińskie siły wyzwolony został już między innymi Irpień . Zastrzegł przy tym, że "słyszymy informację, że jest od czasu do czasu ostrzeliwany". Atak są jednak sporadyczne.

- Tam większym problemem jest to, że miasto jest zaminowane rzeczywiście i że od czasu do czasu może się trafić jakiś rosyjski snajper, bo podobno specjalnie Rosjanie zostawili tam pojedyncze osoby, właśnie takich snajperów, którzy męczą ludność cywilną i żołnierzy ukraińskich. A jeśli chodzi o taki ostrzał, bombardowanie, to miasto jest już spokojne - mówił Lachowski. Przekazał też, że "zarówno Bucza, jak i Hostomel są wolne".